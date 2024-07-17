moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

PayMe非匯豐信用卡增值將收費 下月19日起需1.2％手續費 3情况可豁免

【明報專訊】匯豐銀行旗下電子錢包PayMe宣布，由8月19日起將向透過非匯豐信用卡，增值錢包結餘或需增值向朋友過數時，收取1.2%的手續費。而透過銀行戶口及匯豐信用卡增值，均不收取手續費。另當向商店付款時因餘額不足而需增值時，即使用戶透過非匯豐信用卡增值亦可豁免手續費。

明報記者 江陵凱

匯豐發言人表示，PayMe自2017年推出以來一直讓客戶免費使用，而有關措施收取手續費上限為每月12元，據其了解，有關收費低於業界的平均水平。

現時，個人版PayMe的非匯豐信用卡增值上限為每月1000元，按新措施使用非匯豐信用卡增值收取1.2%的手續費計，其每月手續費上限為12元；而匯豐信用卡的增值上限為每月3000元。

發言人：上限每月12元 低於業界平均水平

另外，PayMe亦公布，由8月19日直至今年底，只要於任何接受PayMe付款的商店，使用PayMe單一消費滿30元或以上，即可獲得該月份的全數手續費回贈，有關回贈金額會於下一個月份，存入其PayMe電子錢包內。

相較於其他銀行的電子錢包，如中銀香港（2388）的電子錢包Boc Pay，其目前只支援中銀銀聯信用卡增值。而中銀Visa或萬事達卡信用卡用戶，則需申請中銀i-card （虛擬卡）為其錢包增值。另外，中銀用戶及非中銀用戶，則需分別申請智能帳戶及支付帳戶，與Boc Pay綁定才能增值。據了解，BoC Pay增值目前不收取任何費用，而有關信用卡的手續費則根據「中銀雙幣信用卡服務收費表」所示。

值得一提的是，其他非銀行類的電子錢包早於兩年多前，開始向使用信用卡為其錢包增值的用戶收取手續費。如2016年推出、騰訊（0700）旗下的WeChat Pay HK，由2022年10月11日起停止信用卡增值免手續費的措施，向使用銀聯及中銀信用卡的用戶，收取手續費為1.5%，而其他信用卡手續費則為2.5%。