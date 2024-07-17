快運指乘客同意下調位 當事人：從頭到尾沒協商

快運承諾退回自選座位費

香港快運回應本報查詢時表示，機型轉換令一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩名未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排4名乘客的同意後安排對調，當中包括兩名為付費自選座位的乘客。公司已向協助對調的乘客解釋，並承諾會退回自選座位的費用。

當事人鄭氏夫婦聯絡本報親身解畫，指香港快運「講大話」，從頭到尾都沒跟他們協商過就強行換位，敦促香港快運就調位安排作合理解釋，並就事件致歉。

鄭氏夫婦指快運「講大話」

免影響心情 無奈接受調位

鄭氏夫婦指出，早在出發前已完成網上預辦登機手續，同時確認座位是他們付費購買，到準備登機時卻遭負責地勤人員攔截，並向他們發出新登機證。她當時立即跟負責職員理論，以及要求即場退錢，但職員僅指「自己話唔到事」，建議回港後投訴。由於當時差不多所有乘客已登機，而且爭持下去亦沒有結果，為免影響外遊心情，最終無奈接受調位，並決定回港後向快運投訴。

鄭太表示，上機後她發現對方是一家人坐在一起，質疑可安排其父母與子女調位，而非要求已付費選定位置的乘客調位。本報就事件向香港快運查詢，截稿前未有回覆。