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快運指乘客同意下調位 當事人：從頭到尾沒協商

標籤：經濟

【明報專訊】國泰（0293）旗下香港快運（HK Express）繼早前被指要求兩名視障者下機後，再次捲入輿論風波。有網民日前表示，搭乘香港快運航班前往名古屋，登機有家長帶同子女外遊，沒有加錢選定位置但希望與子女同坐，最終付費的乘客需要讓出座位。快運昨午出聲明解畫，指由於轉換機型，獲乘客同意下按規定為未成年乘客調位。

快運承諾退回自選座位費

香港快運回應本報查詢時表示，機型轉換令一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩名未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排4名乘客的同意後安排對調，當中包括兩名為付費自選座位的乘客。公司已向協助對調的乘客解釋，並承諾會退回自選座位的費用。

當事人鄭氏夫婦聯絡本報親身解畫，指香港快運「講大話」，從頭到尾都沒跟他們協商過就強行換位，敦促香港快運就調位安排作合理解釋，並就事件致歉。

鄭氏夫婦指快運「講大話」

免影響心情 無奈接受調位

鄭氏夫婦指出，早在出發前已完成網上預辦登機手續，同時確認座位是他們付費購買，到準備登機時卻遭負責地勤人員攔截，並向他們發出新登機證。她當時立即跟負責職員理論，以及要求即場退錢，但職員僅指「自己話唔到事」，建議回港後投訴。由於當時差不多所有乘客已登機，而且爭持下去亦沒有結果，為免影響外遊心情，最終無奈接受調位，並決定回港後向快運投訴。

 鄭太表示，上機後她發現對方是一家人坐在一起，質疑可安排其父母與子女調位，而非要求已付費選定位置的乘客調位。本報就事件向香港快運查詢，截稿前未有回覆。