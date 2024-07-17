卡地亞母企次季大中華區銷售跌27％

德國服裝品牌Hugo Boss（德：BOSS）亦警告，由於「持續的宏觀經濟及地緣政治挑戰」，情况以中國及英國市場尤甚，將全年銷售上限預測，由44.5億歐元下調至43.5億歐元（約370億港元），是今年迄今第二次下調前瞻指引，其股價昨最多跌逾一成。Hugo Boss是最新一家對奢侈品行業困境發出警告的高端時裝品牌。該集團第二季的初步銷售額按年跌1%至10.2億歐元（約86.6億港元），主要受到亞洲和歐洲銷售下滑所影響。初步營業利潤按年大減42%至7000萬歐元（約5.9億港元）。

（綜合報道）

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