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卡地亞母企次季大中華區銷售跌27％

【明報專訊】卡地亞（Cartier）母企瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）公布，第二季大中華區銷售額按年跌27%，不過亞太區以外的市場均錄得銷售增長，加上珠寶銷售具韌性，抵消了中國市場及名貴手表銷量下滑影響，次季整體收入以固定匯率計算增長1%至53億歐元（約450億港元），符合預期。擁有江詩丹頓、積家、伯爵等瑞士名表品牌的歷峰集團，第二季手表銷售額按年跌13%，反映防疫措施開放初期的蓬勃銷情已經逆轉。歷峰集團表示，大中華區銷售下降，反映消費者信心較低，以及去年同期的高基數對比。伯恩斯坦分析師Luca Solca表示，該公司的業績「證實中國內地市場需求低迷」。

德國服裝品牌Hugo Boss（德：BOSS）亦警告，由於「持續的宏觀經濟及地緣政治挑戰」，情况以中國及英國市場尤甚，將全年銷售上限預測，由44.5億歐元下調至43.5億歐元（約370億港元），是今年迄今第二次下調前瞻指引，其股價昨最多跌逾一成。Hugo Boss是最新一家對奢侈品行業困境發出警告的高端時裝品牌。該集團第二季的初步銷售額按年跌1%至10.2億歐元（約86.6億港元），主要受到亞洲和歐洲銷售下滑所影響。初步營業利潤按年大減42%至7000萬歐元（約5.9億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]