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姜靜：「特朗普交易」利好美元？

【明報專訊】上周六，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州競選集會演講期間遭槍擊，事後，傳聞特朗普競選活動獲多名美國知名企業家和富豪捐款支持，市場觀察事件會否提升特朗普支持率，令11月總統大選更明朗化，以及進一步推動「特朗普交易」。

市場估計特朗普當選有可能推高美國通脹，並提高財政赤字和增加國債券供應，因此將利好美元（較拜登當選）。儘管目前特朗普交易甚囂塵上，但筆者對該交易的持續性持懷疑態度。首先，減息交易仍是近期市場的主導力量。美國6月通脹數據全面降溫，市場對9月開始減息的押注已大幅拉升至九成以上，而對全年減息預期升至大約60個基點。美債收益率持續下滑，支持美元進入下行通道，特朗普交易或難以扭轉趨勢。

其次，在美國財政赤字問題上，因法定支出佔比較大，且相對剛性，筆者估計無論哪位候選人獲勝，巨額財赤將持續，不能簡單推論特朗普當選會顯著提高赤字。同時，隨着愈來愈多共和黨員表達對財政狀態惡化的憂慮，相信黨內仍主張限制政府支出。至於特朗普主張收緊邊境控制，市場估計可能導致美國就業市場重新收緊，但該通脹效應或被他主張的能源政策所抵消。具體而言，由於特朗普反對過度環保監管，並提倡廢除氣候法案，有關政策或有助大幅降低能源成本。

最後，無論在拜登或特朗普任期內均對貿易伙伴出口提高關稅，有研究指提高關稅短期或導致價格上漲，不會大舉推高美國本地通脹，甚至在中長期來說，如貿易伙伴同樣實施報復性關稅，需求轉弱可能反而會導致價格下降，因此加關稅推高通脹及打擊貿易伙伴貨幣說法未必成立。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]