基金特區：瑞士百達看好3投資主題 留意企業併購人工智能消費者轉生產者機會

今年以來，市場對美國減息的預期持續下調。陳東表示，美國消費需求持續強韌，為當地通脹下降幅度遜於歐洲的其中一個原因，預期隨着下半年美國消費及就業市場稍為減弱，期內通脹將繼續以緩慢速度回落，同時經濟增速將有所放緩，由於經濟並未出現衰退，預料聯儲局今年減息的幅度不會太大，目前該公司的核心預測情境為，美國將於9月首次減息，並有望於12月再減息25點子（100點子等於1厘），意味美息或維持更長期高息的狀態，這將增加美元現金和類現金工具的相對吸引力，而該公司對流動性的立場，已從中性轉為戰術性增持。

戰術性增持美元現金

美息短期內將維持於較高水平，讓保持一定流動性的投資者在仍能獲得回報的情况下，靜待更好的投資機會。至於下半年可留意的投資機會，陳東表示，較看好三個投資主題，分別為企業併購復蘇、人工智能，以及從消費者轉向生產者。

預期美將減息 企業併購料復蘇

首先是企業併購方面，由於過去兩年的加息周期，令企業併購活動經歷了兩年的低潮，隨着市場預期美國將減息，加上部分企業估值上升，今年大型企業併購活動出現復蘇，年初至今全球的企業併購交易額增加20%以上，其中大部分併購活動來自美國的金融業及科技行業，由於成本下降，以及收購方能夠利用其股票的高估值為未來收購提供資金，該公司預期下半年環球企業併購交易將持續增加，並料併購活動的復蘇將不止於美國市場，歐洲及亞洲市場的併購活動也有可能增加。

至於人工智能主題，近年生成式人工智能持續發展，現已可用於生成文本、圖像和音樂，並迅速在個人和企業層面普及，逐步對不同的經濟領域帶來顛覆性影響，因而成為近年投資市場的焦點。該公司指出，生成式人工智能將提高生產力，並促進創新，各領域的數據密集型企業對生成式人工智能的投資正迅速增長，尤其是醫療保健行業，其中醫療技術和生命科學公司為近期最有可能受惠於人工智能進步的公司，並預期生成式人工智能將有助於生物製藥和管理式護理公司持續創新，以保持市場競爭力；另外保險公司和金融服務提供者等數據密集型公司，亦為生成式人工智能的最先採用者和受惠者；至於科技板塊中的生成式人工智能投資機會，中期而言，較看好半導體、設計企業專用軟件及設計企業專用雲端系統等相關公司的變現能力。陳東補充，人工智能的投資機遇不止於美國市場，以半導體為例，在亞洲市場，如台灣及韓國也有不少可受惠於生成式人工智能發展的半導體企業，還要留意，由於人工智能運算對能源的需求龐大，因而也看好電力股，以及相關的能源基建股份。

中國電動車股宜選大型股

對於從消費者轉向生產者主題，陳東指出，近年美國經濟主要由消費帶動，由於預期下半年美國消費開支將轉趨溫和，以致相對於消費板塊，下半年工業板塊會有較多吸引的投資機會，尤其是具電氣化、脫碳和數碼化等長期結構性驅動因素支持的工業股。中國電動車行業是其中一個可受惠於脫碳趨勢的行業，惟行業近期受歐美保護主義影響。他表示，長線仍看好中國電動車板塊，目前中國電動車出口量為全球最多，儘管行業未來在出口方面仍會面對保護主義的挑戰，但隨着近期內地汽車業產能利用率回落（見圖），面對內地汽車市場激烈競爭，以及尚未用盡的產能，相信行業仍會積極拓展海外市場，但亦提醒在選股上應更為審慎，相對看好大型電動車企業，因較具成本及技術優勢，有能力於出口目標市場提升關稅下，為產品保持一定的出口利潤。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]