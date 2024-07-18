活在灣區：暑假北上親子遊 留意交通景點優惠

明報記者 劉敬華

北上消費首先要面對交通開支，最近港鐵趁暑假推出小童免費搭港鐵經羅湖或落馬洲站往來香港的優惠（見表1），惟要留意3至11歲小童要獲得此乘車優惠，需要於乘車前憑有效小童八達通到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機領取此優惠，由於此為單程優惠，即去程和回程每次入閘前均要先領取優惠，方可免費乘搭港鐵，而已換領之優惠必須於同日領取後的下一程車使用（至當日行車服務完結為止），該程車必須過境，乘搭了非過境車程或逾期仍未使用，優惠將被取消。

小童可免費搭港鐵往來羅湖落馬洲

至於內地乘車優惠，WeChat Pay HK最近於手機應用程式推出總值8港元的內地乘坐巴士/地鐵優惠券，用戶要享此優惠，需先於手機應用程式領取優惠券，並開通將前往的內地城市乘車碼。除領取優惠券外，深圳巴士集團亦因應暑假推出免費專線，該專線來往深圳灣口岸及海雅繽紛城，由即日起至9月1日期內逢周六及周日提供服務，行駛中途不設停車站，出行前宜留意發車時間，因為免費專線班次較疏落，部分班次每1小時一班。

免費領取中電信內地電話卡

除乘車優惠外，還有內地電話卡優惠。近期AlipayHK及WeChat Pay HK分別推出免費領取內地電話卡優惠，其中AlipayHK用戶由即日起至7月31日，於手機應用程式領取優惠後，再憑優惠券到深圳福田領展中心城或金光華廣場，以回鄉證登記，便可即場領取中國電信內地電話卡1張，內含100元人民幣話費，要留意此優惠只適合新客戶，已在中國電信開過電話卡的港澳客戶無法領取此優惠。此外，AlipayHK亦趁暑假推出內地消費優惠，用戶於今年7至8月期間可享10筆消費隨機立減，折扣最高可達188元人民幣。

本港平台購景點票 隨時低於內地平台

至於購買內地景點門票，除於內地平台如美團及大眾點評購票外，也可考慮於本港的旅遊平台選購，隨時可享低於內地平台的門票價格。以廣州熱雪奇蹟的門票為例，比較各平台昨日標示的7月門票價格（見表2）， 若選擇2小時娛雪票，在美團購買周一至周五票價為268元人民幣（約288.26港元），周六及周日的票價則為298元人民幣（約320.53港元），而於Klook選購票價由213港元起，7月份周一至五票價為274港元，周六及周日票價為326港元，即若於周一至五前往廣州熱雪奇蹟，在本港平台購票有望獲取較低票價。

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