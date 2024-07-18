moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ASML次季盈利勝預期 受惠中國新訂單激增

標籤：經濟

【明報專訊】荷蘭光刻機龍頭ASML（美：ASML）受惠於中國銷售強勁及新訂單激增，第二季收入及盈利均勝預期，淨利潤為15.8億歐元，按季升28.9%，但按年跌18.7%，每股盈利為4.01歐元。

ASML周二美股收市升0.43%至1068.19美元，不過昨市場傳出美國向盟國施壓收緊對中國晶片限制，該股盤前最多跌8.4%，跌穿1000美元至978.01美元。

CEO料第三季收入遜市場預期

ASML第二季的淨銷售額為62.4億歐元，按季升18%，按年則跌9.6%；期內淨訂單量為55.7億歐元，按季升54.2%，按年升近24%，新訂單主要受晶片製造商所推動，包括Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及台積電（美：TSM），當中25億歐元新訂單來自極紫外光（EUV）光刻機。

新任集團主席兼行政總裁Christophe Fouquet表示，2024年是集團的「過渡年」，整體晶片庫存水平持續改善，邏輯（Logic）及記憶體（Memory）晶片客戶的光刻工具利用率水準進一步提高。

他續稱，基於宏觀環境，市場仍存在不確定性，但預計下半年行業復蘇將持續，料第三季收入介乎67億至73億歐元，稍低於市場預期的75億歐元，毛利率於50%至51%之間。

據彭博引述知情人士報道，美國政府通知盟國，如果東京電子（日：8035）及ASML等公司繼續向中國提供服務，當局將考慮實施最嚴厲的「外國直接產品規則（FDPR）」貿易限制措施。根據該措施，只要是外國製造的產品用到最小量美國技術，美國亦可實施管制。

美傳施壓盟國 收緊對華晶片限制

報道提到，美國正在向日本與荷蘭官員提出想法，如果兩國不收緊對華限制，將加大美國實施措拖的可能性。報道又指出，目前拜登政府處境尷尬，由於其已向美國企業採取相關限制，但相關企業認為在中國內地市場面臨不公平競爭；盟國則認為距離美國總統選舉只剩幾個月，無理由在現時改變政策。

ASML拒絕就事件發表評論；東京電子發言人表示，無法對「地緣政治問題」發表評論。