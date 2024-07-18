路透：羅兵咸擬裁內地一半審計員工

另同時亦考慮於內地其他審計業務及非審計業務裁員兩成，因先前審計風波所引發部分客戶的流失，以及監管調查等因素，均令公司的業務前景變得黯淡，從而加強有關成本削減措施。

千名員工傳兩月休假15日

報道亦引述消息人士指出，目前羅兵咸於內地的金融審計服務團隊至少僱有2000名員工，主要於北京和上海等樞紐中心工作，為銀行、保險公司、資產及財富管理公司等客戶提供服務。

消息指羅兵咸於本月要求近1000名位於上海的金融審計服務團隊員工，於7月和8月期間休假15天，其間員工可獲原定應獲薪金的五分之一。

遭至少30內企解聘

報道續指出，隨着中證監對羅兵咸於恒大審計的調查啟動，該行亦接二連三遭國企解聘，當中包括中國人壽（2628）、中石油（0857），中國銀行（3988）及中國信達（1359），而近期多個月以來，羅兵咸已被至少30家內地企業解聘。

彭博曾於5月引述消息報道，財政部正考慮對羅兵咸作出行政處罰，包括可能罰款最少10億元人民幣，甚至暫停羅兵咸內地部分業務。