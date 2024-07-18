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港基金突申報FANCL持股逾5%

【明報專訊】護膚及保健品公司FANCL（日：4921）上月獲持股逾32%的日本麒麟控股（日：2503），以當時市價溢價四成，總代價約110億港元提出全面收購要約進行得如火如荼，到接近今個月底完成之前，外電彭博報道，以香港為基地的MY. Alpha Management HK Adviors（下稱MY.Alpha）突然向日本財務省申報，在FANCL持股達5.09%，並可能向FANCL提出重要建議。

FANCL受到新投資者可能競購的消息影響，股價一度因此扯高2.1%，收市時升幅收窄至0.17%，並以2715日圓報收，高過日本麒麟提出的每股要約價2690日圓。日本麒麟表示，留意到MY.Alpha的持股，但對有否與投資者對話不予置評。根據日本的監管要求，申報持股人士需在6個營業日，申報手上持股。

根據彭博的紀錄，MY. Alpha Management HK Adviors現時在FANCL的持股中，為第四大股東。資料顯示，MY.Alpha前身為美國對冲基金York Capital，其自2021年起易名至今，大部分員工為來自中國內地、香港、日本的金融從業員。該公司主要服務對象為專業投資者。按其美股持倉申報持有不少中資概念股，包括富途（美：FUTU）及網易（美：NTES）等。