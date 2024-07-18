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特朗普警告聯儲局：大選前不應減息

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾釋出減息信號，市場預期9月減息猶如板上釘釘。不過美國共和黨總統候選人特朗普接受彭博商業周刊訪問時稱，美聯儲可能會在11月大選前減息，但「這是他們知道不應該做的事」。他認為鮑威爾不應在大選前減息，但表示自己如果當選，會讓對方完成任期，另將考慮任命摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）為財長。

考慮任命摩通戴蒙為財長

儘管荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）次季業績勝預期，但多隻半導體股昨晚不升反跌。彭博社引述知情人士稱，拜登政府向日本及荷蘭警告，倘這些國家的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，白宮將考慮採取更嚴厲的貿易限制措施，阻止企業向中國提供包含美國技術的先進半導體產品。

台積電Nvidia挫6% 拖累納指

同時，特朗普向彭博商業周刊表示，台灣奪走美國的晶片生意，倘對方需要美國保護，就應向美國交保護費。半導體板塊顯著受挫，ASML的ADR早段跌逾一成、台積電（美：TSM）ADR早段跌6%、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價早段亦跌6%，拖累納指午夜前跌逾2%。

道指成分股、美國醫保集團UnitedHealth（美：UNH）業績勝預期，獲Jefferies將其股票評級，由「持有」上調至「買入」，該股早段升逾3%，助道指早段升逾100點。

昨公布的英國6月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持在2%，略高於預期。數據公布後，交易員預期英倫銀行8月啟動減息的概率降至35%，刺激英鎊兌美元昨升穿1.30關口，高見1.3044，創1年高位。

（綜合報道）

[國際金融]