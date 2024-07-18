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No Code平台爆發AI自動化威力

【Presented by：WAW Creation】隨着AI工具的普及，特別是Microsoft開始提供Copilot的服務，不僅大品牌跨國公司受益，初創企業和中小型企業（SME）也開始重視內部工作流程的自動化和優化。在我最近的顧問服務中，許多中小企業已經開始着手研究如何將不同的AI工序與其他流程整合連結。

Presented by：WAW Creation

運用AI製作合用戶心意的主題

以往，社交媒體內容的製作主要依賴特定的Social Listening工具和人工觀察來分析。中小企當然不會投放太多資源於Social Listening。然而，現在AI 可以輕鬆幫忙處理數千條用戶評論和客戶評價，從中抽絲剝繭找出用戶痛點和主題。這同樣也可以用於競爭對手的用戶回應，幫助策劃更高層次的市場策略。這再不是什麼大公司擁有足夠多的資源才能獨享的技術。品牌Marketers只需將評論Copy ＆ Paste掉進AI工具，即可進行初步分析。當然，進一步的深層分析和有策略的結果，需要更有經驗的處理和整個流程的自動化。

提升處理客戶查詢及回應效率

社交媒體上處理用戶回應往往是耗費大量人力物力的一環。我知道香港很多品牌仍未接受直接以AI回應，但以AI生成初步回應再人工處理，已經大大減少處理回應時間。這樣不僅能使回應更加一致和即時，提升客戶滿意度的同時，使品牌Marketers可以專注於更策略性的工作。

以自動化發揮AI威力

要充分發揮AI的威力，關鍵在於通過自動化將所有工作聯繫起來。 Zapier 和 Make.com 算是市場相對容易使用的工具，儘管它們仍需要一些時間來學習。品牌企業可以從這些No Code方案開始，再將它們與不同的AI工具和現有使用中的平台連繫，以小工作小項目作試點，是啟動AI和自動化的最理想的起步點。

目標為本的自動化計劃

除了工具，其實自動化成功與否，關鍵在於清晰的工作目的和具體的任務。這有助於防止在使用不同工具和策劃自動化過程中迷失於細節，也避免過度複雜化，重點始終應放在完成任務和結果上。隨着這些平台和AI工具的普及，業務自動化將成為企業運營的重要部分。準備自動化不僅包括採用AI工具，還包括優化工作流程，藉以提升工作效率。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com