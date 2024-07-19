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人幣中間價收復7.13關 美匯見4個月低 按日上調33點子 在岸價曾見7.2524

【明報專訊】隔夜美國聯儲局官員發表鴿派言論有利減息，周三美匯指數跌至4個月低位，帶動非美貨幣上升，人民幣中間價昨日上升33點子（1元等於1萬點子）報7.1285，為逾兩周高位，昨日人民幣大致與非美貨幣一同上升。人民銀行為保持匯率穩定未有減息，官媒近日文章指市場報價貸款利率（LPR）可以在本月中期借貸便利（MLF）單獨下調，不過分析認為美匯指數仍然處高位，資金流出壓力仍大，預期下周一公布的LPR仍會保持不變。

明報記者 歐陽偉昉

周三紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，距離放鬆貨幣政策愈來愈近，加上美國總統熱門候選人特朗普批評美元匯率過高，美匯指數隔晚跌穿104，昨日早市曾低見103.63，見3月中以來低位，截至昨晚7時半回升至103.84。市傳日本央行入市支持日圓，圓匯曾見1個半月高位，美元兌日圓曾升至155.4，昨晚7時半報156.48，升0.15%。

法外貿銀行：美元走弱 人行才減息

昨日人民幣中間價較市場按貨幣籃子估算的中間價高1293點子，保持5月以來的高位，未見額外加強支持匯率力度。人民幣匯率窄幅上升，在岸價曾見7.2524，截至晚上7時半報7.2576，上升31點子，離岸價報7.2671，上升50點子，皆為兩日以來高位。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，昨日人民幣上升主要受美元下跌影響，內地出口商尚未願意將美元兌換人民幣，人民幣匯率基本因素未有改變。官方下午發表三中全會會議公報，一如市場預期未有公布短期經濟刺激措施，人民幣雖然曾經下跌，但很快已經反彈。下周一內地將公布本月LPR利率，雖然近期官媒指出，即使MLF不變，LPR仍然可以下降，不過吳卓殷認為，人民銀行關注匯率穩定問題，美匯指數仍在103水平高位，認為至少要見到美元走弱，緩解資金流出壓力，人行才會減息。

分析：中美關係緊張 對人幣造成壓力

華僑銀行香港經濟師姜靜則表示，中美貿易關係持續緊張，亦對人民幣造成一定壓力，昨日市場等待三中全會更多細節公布，觀望情緒濃厚，離岸人民幣預料將繼續在7.265至7.3範圍內波動。美元方面，9月減息已被市場完全定價，減息交易仍是近期市場的主導力量，美匯繼續有下行壓力，下一個支持落在103.31。

人幣國際支付比例升至4.61%

此外，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）公布，6月以人民幣結算的國際支付比例為4.61%，較5月升0.14個百分點。人民幣在環球交易中最常用的貨幣中，排名維持第四。美元續為國際支付佔比最多貨幣，6月為47.08%，較5月降0.81個百分點，歐元6月佔比增0.13個百分點至22.72，英鎊增0.24個百分點至7.08%。