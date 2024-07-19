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恒指窄幅上落升39點 成交875億 逾3個月最少

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局褐皮書確認控制通脹取得進展，儲局官員放鴿稱減息時機接近，減息預期續升溫下美匯回落，人民幣靠穩利好大市。不過，港股投資者觀望三中全會政策出台，恒指昨繼續窄幅上落，全日升39點，收報17,778點，重上10天平均線，但成交875億元，為逾3個月最少。證券界分析，若恒指短期不能重上18,000點，後市仍要繼續尋底。

長建升近3% 創52周新高

隔晚美股個別發展，但晶片股急跌，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、ASML（美：ASML）及台積電（美：TSM）急瀉，拖累亞太區股市向下，其中日經更大跌近千點或2.36%。惟內地與本港股市靠穩，恒指昨低開86點後反覆，午後一度升124點，但尾市回順，最終收報17,778點，升39點或0.2%，國指升9點或0.15%，收報6306點，科指跌27點或0.76%，收報3613點。北水南下合計淨流入23.96億元，騰訊（0700）錄近14億元北水買入，農夫山泉（9633）亦有近億元北水買入。

外圍晶片股受壓，但前一日已下跌的中資晶片股靠穩，中芯（0981）、華虹（1347）升近1%。據報內地將對AI模型實施強制審查，百度（9888）跌2.4%，騰訊、阿里巴巴（9988）偏軟，攜程（9961）跌3.1%，是表現最差藍籌。

消委會就農夫山泉樣本歸類出現落差致歉，其股價反彈超過6%，成升幅最大藍籌；長建（1038）升近3%，創52周新高。「中特估」概念股普升，中移動（0941）、聯通（0762）升1%，中石化（0386）、中海油（0883）升近2%；電動車股受壓，蔚來（9866）挫3.6%，理想（2015）跌1.6%，小鵬（9868）瀉5.2%。

分析：成交縮減 反映觀望氣氛濃

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市成交進一步縮降至不足900億元，反映市場觀望氣氛濃厚，18,000點依然是恒指目前重要的好淡分水線，宜盡快返回兼企穩，否則短期後市仍需向下。耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然市場預期美國9月減息機會濃，但如果只減四分之一厘相信未必有即時作用，未來仍要視乎經濟實况去決定減息的步伐，而且香港未必跟減，對港股作用有限。他續稱，若A股今日對三中全會的會議報告無反應，相信港股都要維持拉鋸局面，焦點將放到月底的政治局會議及即將展開的業績期。