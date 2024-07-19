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FT：中國政府審查AI公司語言模型

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）引述消息人士報道，中國政府官員正在測試人工智能（AI）公司的大語言模型，以確保系統「體現社會主義核心價值」。報道提到，網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴（9988）、百度（9888）、月之暗面（Moonshot）和零一萬物（01.AI）等大型科技公司和AI初創公司參與政府對人工智能模型的強制審查。網信辦及相關公司均未有回應查詢。

據報部分涉政治敏感話題

一眾AI相關股表現受壓，百度一度低見88.25元，收市報89.45元，跌2.4%；美圖公司（1357）跌4.65%至2.46元；阿里及商湯（0020）亦分別跌0.66%及2.24%。

報道引述知情人士指出，今次工作涉及測試大模型的一系列回答，例如許多涉中國政治敏感的話題，以及與國家主席習近平有關的問題。據稱，工作由網信辦在全國各地分支機構的官員進行，包括審查模型的訓練資料和其他安全流程。

報道引述一家位於杭州的AI公司指出，網信辦有「專門團隊」進行工作，包括到訪辦公室並進行審核。該公司又稱，第一次審查沒有通過，不清楚背後原因，但與同業溝通及花費數月作調整後，最終成功通過第二次測試。

此外，一名上海網路公司的開發人員表示，為避免潛在的麻煩，有部分大語言模型更是全面禁止有關習近平相關的話題。