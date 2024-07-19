台積電次季純利增逾36% 回應特朗普保護費言論 強調海外擴張計劃沒變

明報記者 黃志偉

台積電ADR早段挫逾3%

台積電ADR昨晚於美股早段跟隨大市下跌，截至本港時間凌晨12時，跌逾3%，報166.31美元。

特朗普早前接受外媒訪問時提到台灣搶走了美國晶片業務，並應為其防務向美國支付保護費。他的說法導致普遍台灣晶片股連跌兩日，昨於台灣收市再跌2.43%報1005元新台幣。

台積電次季業績中，收入按年增40.1%至6735.1億元新台幣；其中3納米製程出貨佔晶圓銷售金額的15%，5納米製程出貨佔35%，7納米製程出貨則佔17%。至於毛利率按年跌0.9個百分點至53.2%，淨利率增加0.5個百分點至42.5%。

台積電預計，第三季收入介乎224億美元至232億美元；假設平均美元兌換新台幣匯率為32.5， 公司料毛利率介乎53.5%至55.5%，利益率則介乎42.5%至44.5%。

收入增四成 3納米製程出貨佔15%

台積電財務長黃仁昭表示，公司為了支持客戶需求，將原先今年預計的資本開支280億至320億美元，上調至300億至320億美元區間。他又稱，估計台積電在美國亞利桑那州和日本熊本的晶片製造工廠將在未來數年攤薄整體毛利率約2個至3個百分點。魏哲家說，公司會繼續降本增效，冀毛利率在兩年內有所改善。

期內，台積電12吋晶圓約當出貨量按年增加7.2%至312.5萬片，按季亦升3.1%。當中晶片主要用於高效能運算，佔52%；其次智能型手機佔33%。

魏哲家表示，晶片供需失衡情况繼續，公司將加大產能以增加供應，並持續投資先進製程，冀明後兩年供需達到平衡。