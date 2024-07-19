政府發行3幣計價綠債 總值250億

認購金額逾1200億港元

財政司長陳茂波表示，環球機構投資者對是次綠債認購反應熱烈，亦為港府首次發行的20年及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，同時亦令人民幣國際化有序推進。

按是次人民幣機構綠債的投資者分佈計，銀行佔71%，中央銀行、主權基金及國際組織佔13%，而基金經理、私人銀行、保險公司及其他則佔16%。

首發20年30年期人幣綠債

匯豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示，是次首次發售20年期及30年期人民幣綠債，不單延伸離岸人民幣債券利率曲線，更成為國家財政部以外首家發售20年期及30年期離岸人民幣債券的發行人，有助支持離岸人民幣利率曲線長端的流動性，為其他發行人提供具前瞻性的參考基準。

港府對上一次公布成功發機構綠債為去年6月1日，當時成功發售接近60億美元等值的機構綠債，發行貨幣亦包括美元、歐元及人民幣。當中2年及5年期人民幣綠債分別均發售60億元人民幣，收益率為2.7厘和2.95厘。而當年首次增加10年期人民幣債券，發售30億元人民幣，收益率為3.3厘。