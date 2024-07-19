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政府發行3幣計價綠債 總值250億

【明報專訊】政府昨日宣布，成功發售價值250億港元的機構綠債，當中包括以人民幣、美元及歐元計價的綠績，並首次發行20年及30年期人民幣綠債（見表）。港府表示，當中30年期的債券為政府至今發行最長年期的人民幣債券，亦為市場提供新基準。而是次有不同類別的環球投資者參與，認購金額超過1200億港元。

認購金額逾1200億港元

財政司長陳茂波表示，環球機構投資者對是次綠債認購反應熱烈，亦為港府首次發行的20年及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，同時亦令人民幣國際化有序推進。

按是次人民幣機構綠債的投資者分佈計，銀行佔71%，中央銀行、主權基金及國際組織佔13%，而基金經理、私人銀行、保險公司及其他則佔16%。

首發20年30年期人幣綠債

匯豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示，是次首次發售20年期及30年期人民幣綠債，不單延伸離岸人民幣債券利率曲線，更成為國家財政部以外首家發售20年期及30年期離岸人民幣債券的發行人，有助支持離岸人民幣利率曲線長端的流動性，為其他發行人提供具前瞻性的參考基準。

港府對上一次公布成功發機構綠債為去年6月1日，當時成功發售接近60億美元等值的機構綠債，發行貨幣亦包括美元、歐元及人民幣。當中2年及5年期人民幣綠債分別均發售60億元人民幣，收益率為2.7厘和2.95厘。而當年首次增加10年期人民幣債券，發售30億元人民幣，收益率為3.3厘。