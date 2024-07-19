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大行睇好艾橋智接任 消除匯控股價不穩因素

【明報專訊】匯控（0005）本周三公布委任現任財務總監艾橋智（Georges Elhedery），接替祈耀年（Noel Quinn）出任新任的集團行政總裁（CEO），9月2日生效，大多數券商對此看好，因其消除對匯控股價的潛在不穩定因素。

摩通：暗示匯控延續現時策略

當中摩通發報告表示，視其人事調動對匯控發揮少許正面發展作用，因消除其CEO一職懸空的風險，而其接替亦暗示匯控將延續現時的策略，如整頓該行網絡以增加股東回報等。

摩通續稱，艾橋智繼任CEO一職並非市場意料之外，過去他亦被各媒體報道潛在競爭者之一，同時認為艾橋智於匯控擁有紮實的經驗，尤其於環球銀行及資本市場部分，而該行與市場參與者對他同樣抱有高度的評價。

摩通報告亦指出祈耀年於4月底公布退休消息，匯控只花了不足3個月就成功找到CEO繼承人，其速度亦快於摩通原先所預期。摩通維持對匯控「超配」的評級，以及目標價83元。

高盛維持「買入」評級

高盛亦發報告指出，該行預期匯控業務重點及公司策略將維持不變，同時料CEO交接將有序及順利地進行，因艾橋智已於任位財務總監時，已負責監督匯控的轉型和公司發展及策略等工作，高盛維持「買入」評級，港股及倫敦股份目標價為81港元及8.28英鎊。

摩根士丹利報告指出，CEO任命落定消除對匯控股價不穩定的潛在因素，預計該消息不會為匯控股價帶來太大的反應。