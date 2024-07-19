GUM：強積金股票基金上月淨流入32億 單月金額見兩年高

美國股票基金淨流入逾22億

按MPF資產類別計，月內淨流入最多五大類別分別為「美國股票基金」、「預設投資策略—核心累積基金」、「環球股票基金」、「日本股票基金」、「香港股票基金（追蹤指數）」，其淨流入金額分別為22.43億元、7.62億元、4.62億元、4.05億元，以及2.71億元。

至於月內淨流出最多五大類別分別為，「強積金保守基金」、「保證基金」、「混合資產基金（60%至80%股票）」、「混合資產基金（80%至100% 股票）」和「混合資產基金 （40%至60%股票)」，其淨流出金額分別為18.98億元、5.91億元、5.48億元、5.21億元，以及2.59億元。

強積金保守基金淨流出近19億

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，環球股市自去年以來有明顯改善，其中美國及日本股市更屢創新高，而月內成員顯著偏向轉入股票基金，反映其對市場後市有較強的信心。

他續稱，由於市場預期美國聯儲局將跟隨歐元區開始減息，將有利於債券基金的表現，其亦值得成員關注。