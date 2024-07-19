娃哈哈副董事長宗馥莉傳離職

根據網上截圖，宗馥莉透過致全體員工信件宣布，自7月15日起辭去集團副董事長及總經理職務。因為「杭州市上城區人民政府」同埋部分股東質疑宗慶後過世後宗馥莉嘅經營管理，令佢無法繼續履行管理職責。宗馥莉已經將辭職信送達娃哈哈集團同埋全體股東，並督促相關方跟足程序重新選聘總經理，確保集團正常經營。

外界一直以為娃哈哈係民營企業，但內媒根據「天眼查」資料，指杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司持股高達46%，宗慶後持股29.4%，杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）持股24.6%。

除咗娃哈哈人事變動，內媒亦發現，另一間同佢家族相關、內地飲料公司宏勝飲料集團都出現管理層變動，宗馥莉由董事長變為執行董事；兩名董事施麗娟同宗慶後妻子施幼珍離任。

娃哈哈集團創辦人、董事長宗慶後今年2月因病逝世，由女兒宗馥莉接手娃哈哈，外界非常關注佢能否完全控制公司。

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[小琴密語]