日圓兌美元見個半月新高 自上周四疑日本干預以來升約4%

美匯指數曾跌至103.655 3月以來低

特朗普此前接受彭博商業周刊訪問時強調，美元強勢損害美國製造業的出口競爭力，並對日圓和人民幣貶值表達不滿，令市場憂慮倘若特朗普今年贏得大選，可能會採取行動令美元貶值。特朗普3個月前亦曾批評美元兌日圓過於強勢，是美國的「全面災難」，令美國製造業無法競爭。特朗普競選拍檔萬斯也有類似觀點，曾稱美元強勢一方面造就了「大量無用的進口產品」，另一方導致美國「工業基礎空心化」，質疑美元作為儲備貨幣的地位，除好處以外是否有一些壞處。

彭博社分析稱，特朗普團隊提出的美元貶值、遏抑通脹、減息、提升關稅及增加財政支出的理念，基本上互相矛盾；理論上，提升關稅及財政支出，將推高通脹，導致加息及美元升值。凱投宏觀副首席市場經濟學家Jonas Goltermann指出，特朗普的問題是他希望美元轉弱，但他想做的事情或多或少都意味美元轉強。

MacroTourist博客Kevin Muir稱：「我絕不相信特朗普不能令美元貶值。要讓貨幣升值可以很困難，但要讓貨幣貶值卻總是有辦法。」分析認為除美聯儲減息以外，美國政府可建立一個主權基金，用於大量出售美元，使美元偏軟。另一可行做法是仿效1985年《廣場協議》（Plaza Accord），與日本等盟友聯手干預匯市，誘導美元兌主要貨幣有序貶值，估計日本當局也會願意參與協調，事實上日當局正努力扭轉日圓弱勢。

據彭博社估算，日本當局可能在上周四和上周五合共動用355億美元（約2769億港元）來支撐日圓，是當局繼4月底至5月初以來新一輪匯市干預。河野太郎本周向彭博電視強調日圓兌美元大幅貶值帶來的問題，包括推高通脹。他表示，雖然日圓貶值有助出口，但由於很多日本企業都在海外設廠生產，日圓貶值的好處有限，主張央行加息提振日圓。

分析：今年底日圓兌每美元料升至145

市場預期日本央行未來數月將會加息，並押注美聯儲9月啟動減息猶如板上釘釘，為日圓帶來支持。信金資產管理指出，隨着美國通脹放緩、就業市場降溫，且經濟增長放緩，日、美之間的實際利差正明顯收窄，「日圓疲軟已經結束」。Jonas Goltermann亦稱，利差收窄將繼續利好日圓，「最終預計這將導致日圓持續反彈」。他預計到今年底，日圓兌每美元將升值至145水平。

（綜合報道）

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