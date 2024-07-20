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英航冬季香港倫敦線減至每日一班 聯合航空擬恢復港直航紐約 來回票價2.76萬

【明報專訊】根據英國航空官網最新訂票資料顯示，英航目前夏季時間表（每年3月最後周日至10月最後周末）每日提供兩班往返香港與倫敦希斯路的直航，但到冬季時間表（每年10月最後周日至翌年3月最後周末）10月27日開始，只顯示每日一班。但亦有外國航空公司計劃重開香港航班，美國聯合航空（簡稱UA）訂票網可見，10月27日恢復往返香港與美國紐瓦克的直航班次，每日一班，惟其客戶服務稱該直航暫列在航班表中，未確認可否重開。

明報記者 黃志偉

機管局積極吸引海外航空公司復飛疫情間停辦航點或增加班次，例如日前推出「航空網絡拓展計劃」，鼓勵航空公司開辦航點或增航班，尤其歐美長途線。

本報查閱部分海外航空公司官網所顯示的最新訂票資料，留意到英國航空每日兩班往來香港與倫敦的直航班次，到10月26日開始只顯示一班，航班編號為BA032，採用波音787機型，但因仍用夏季時間表，故該航班於晚上11時起飛。冬季時間表10月27日起，英航訂票網繼續顯示每日一班，出發時間稍為提早至晚上10時45分。本報向英航客服和媒體中心查詢該航班是否確認減航班，惟截稿前未有回覆。

聯航客服：未確定最終可否重開

票價方面，以本地航空公司國泰（0293）於今年9月2日往倫敦希斯路的直航為例，其經濟客艙票價由1.25萬元起；至於英航同日的經濟客艙票價為8685元起。但航班方面則是國泰較多，每日提供4至5班直航。

現時國泰飛往歐洲的航點為避開俄烏戰爭戰區，與西方航空公司如英航同樣沒經俄羅斯空域。

另外，從UA最新訂票網可見，在冬季時間10月27日恢復往返香港與紐約紐瓦克的直航班次，每日一班，航班編號為UA180，機型是波音777-200。以往最快飛往紐瓦克需轉一次機，航行時間最快約19小時；若恢復直航，航行時間可縮短至15至16小時。UA客服向本報表示，有關航班暫列在航班表上，未確定最終可否重開；如果未能開辦，將提早通知顧客前往該航點需經西岸轉飛，價錢與直航相同。以目前UA往返香港與紐約的票價來看，10月27日為約2.76萬元，較國泰飛同一航點的票價約1.44萬元多一倍。

港海外航企數目恢復至69間

除海外航空公司計劃增減班次外，他們在香港機場的數目亦有所變化。據機管局報告，截至今年3月底止，海外航空公司數目恢復至69間（見圖），雖較2023年3月底稍為增加，但仍只及2019年疫情前91間的七成。