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投資推廣署：半年19英企攻港或擴充

標籤：經濟

【明報專訊】投資推廣署駐倫敦招商引才/投資推廣總監葉翠嫻表示，今年上半年投資推廣署共接觸250間英國企業，共引入19間英國企業在港開設或擴展業務，按年增6%，目前仍有十幾間在跟進中。葉翠嫻指出，去年投資推廣署共引入48間英國企業在港開設或擴展業務，希望今年總共引入英國公司數目可以超過去年數字。

主要引入商務金融科技等行業

投資推廣署亦推出「香港倫敦商情面面觀」活動以期吸引更多英企，今年10月將舉辦兩場活動分別關於創意產業及家族辦公室，7月10日則剛剛舉辦有關金融服務及金融科技的活動，6月的活動主題是科技初創公司，5月則關於旅遊和款待。

葉翠嫻補充，投資推廣署目前有4名員工常駐倫敦，多會與英企進行前期接觸及溝通，若英企有興趣來港發展業務，則會有香港同事對接，為英企提供在港招聘、設立辦公室、認識本港政策等協助。至於主要引入英國公司的行業，包括商務及專業服務、金融服務及金融科技、創意產業、消費產品、運輸及工業等。

漢諾威：港設總部助原材料採購

其中的成功案例之一為巴士路線顯示屏供應商英企漢諾威（遠東）。漢諾威（遠東）香港及中國地區主管關汝謙表示，公司1999年進入香港市場，以往以代理形式發展遠東業務，今年初在港航天城設立子公司辦事處，航天城交通四通八達，方便了公司為香港及遠東地區的客戶提供服務，且減少了因時差帶來的溝通問題。關汝謙指出，公司未來將擴充香港區域總部的規模及增聘技術、售後服務和後勤團隊，開拓其他遠東地區市場，加大香港庫存量、提升系統 / 零件的配送速度，長遠會考慮在北部都會區設立新的零件倉庫，並協助英國總部進行遠東地區、大灣區 /中國內地的原材料採購。