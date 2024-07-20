moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Netflix次季訂戶增805萬 遠超預期 《柏捷頓家族》等熱爆推高收視 今季收入預測保守

【明報專訊】受熱門劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）及美式足球聯盟（NFL）賽事等帶動，影視串流平台Netflix（美：NFLX）第二季訂戶增長805萬，遠超分析師預期的500萬增幅，全球總訂戶增至超過2.77億，繼續成為全球訂戶最多的串流媒體。雖然Netflix提高了全年銷售額及利潤率預測，但對第三季的收入預測較分析師預期保守。鑑於去年展開的打擊訂戶共享密碼措施所發揮的作用開始減弱，Netflix預計第三季的訂戶增長低於去年同期的876萬增幅。

Netflix第二季在全球各地區的訂戶數量都勝於預期，單是亞太區的新增訂戶已達280萬。打擊密碼共享措施，以及附廣告的廉價訂閱套餐，推動Netflix次季收入按年增長17%至95.6億美元，利潤按年增長44%至21.5億美元，兩者均勝於預期。

美股未止跌 道指曾再挫400點

Netflix股價開市不久曾升逾5%，午夜前轉跌。全球系統死機的微軟（美：MSFT），早段曾跌0.7%，跌至逾一個月低位。至於導致微軟系統故障的網絡安全公司CrowdStrike（美：CRWD）早段股價跌一成。標普500指數及納指午夜前跌0.3%，不過道指周四跌逾500點後，午夜前再挫400點。

《柏捷頓家族》、懸疑驚悚劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）及電影《巴黎深淵》（Under Paris）等大受歡迎，推動Netflix近期收視攀升。根據收視調查公司尼爾森的數據，Netflix近期在美國的電視總收視份額攀升至8%以上，較其他付費串流平台高出一倍以上。雖然Netflix在美國市場的串流服務流量仍落後於YouTube排名第二，但Netflix強調不擔心與YouTube競爭，而是專注於與傳統電視及其他串流媒體爭奪市場份額。

當競爭對手迪士尼（美：DIS）與華納兄弟探索（美：WBD）聯手推出跨平台串流影視套餐，而派拉蒙全球（Paramount Global）（美：PARA）又宣布與Skydance Media合併，Netflix似乎打算以不變應萬變。該公司稱，並沒有將Netflix與Disney+或Max等串流媒體服務綑綁銷售，因為憑藉自身多元化的卓越內容，Netflix已成為娛樂首選。

券商續看好前景 上調目標價

Netflix在致股東信表示，只要執行良好，製作更好的故事，並吸引更多粉絲，同時在直播、遊戲及廣告等領域建立自己的地位，相信Netflix還會有更大的增長空間。該公司估計，串流媒體、付費電視、電影、遊戲及品牌廣告市場，每年銷售額合計達6000億美元，而Netflix約佔該市場收入的6%，未來仍有很大增長潛力。

今年上半年增加了1700萬訂戶的Netflix表示，計劃明年起不再公布每季新增訂戶數據。雖然這可能是該公司訂戶增長轉弱的徵兆，但多家券商鑑於Netflix節目深受歡迎，繼續看好該公司前景。彭博社追蹤的分析師對Netflix的平均目標股價一直攀升。Jefferies分析師James Heaney本周將該公司的目標價由655美元上調至780美元。

（綜合報道）

[國際金融]