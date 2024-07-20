Netflix次季訂戶增805萬 遠超預期 《柏捷頓家族》等熱爆推高收視 今季收入預測保守

Netflix第二季在全球各地區的訂戶數量都勝於預期，單是亞太區的新增訂戶已達280萬。打擊密碼共享措施，以及附廣告的廉價訂閱套餐，推動Netflix次季收入按年增長17%至95.6億美元，利潤按年增長44%至21.5億美元，兩者均勝於預期。

美股未止跌 道指曾再挫400點

Netflix股價開市不久曾升逾5%，午夜前轉跌。全球系統死機的微軟（美：MSFT），早段曾跌0.7%，跌至逾一個月低位。至於導致微軟系統故障的網絡安全公司CrowdStrike（美：CRWD）早段股價跌一成。標普500指數及納指午夜前跌0.3%，不過道指周四跌逾500點後，午夜前再挫400點。

《柏捷頓家族》、懸疑驚悚劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）及電影《巴黎深淵》（Under Paris）等大受歡迎，推動Netflix近期收視攀升。根據收視調查公司尼爾森的數據，Netflix近期在美國的電視總收視份額攀升至8%以上，較其他付費串流平台高出一倍以上。雖然Netflix在美國市場的串流服務流量仍落後於YouTube排名第二，但Netflix強調不擔心與YouTube競爭，而是專注於與傳統電視及其他串流媒體爭奪市場份額。

當競爭對手迪士尼（美：DIS）與華納兄弟探索（美：WBD）聯手推出跨平台串流影視套餐，而派拉蒙全球（Paramount Global）（美：PARA）又宣布與Skydance Media合併，Netflix似乎打算以不變應萬變。該公司稱，並沒有將Netflix與Disney+或Max等串流媒體服務綑綁銷售，因為憑藉自身多元化的卓越內容，Netflix已成為娛樂首選。

券商續看好前景 上調目標價

Netflix在致股東信表示，只要執行良好，製作更好的故事，並吸引更多粉絲，同時在直播、遊戲及廣告等領域建立自己的地位，相信Netflix還會有更大的增長空間。該公司估計，串流媒體、付費電視、電影、遊戲及品牌廣告市場，每年銷售額合計達6000億美元，而Netflix約佔該市場收入的6%，未來仍有很大增長潛力。

今年上半年增加了1700萬訂戶的Netflix表示，計劃明年起不再公布每季新增訂戶數據。雖然這可能是該公司訂戶增長轉弱的徵兆，但多家券商鑑於Netflix節目深受歡迎，繼續看好該公司前景。彭博社追蹤的分析師對Netflix的平均目標股價一直攀升。Jefferies分析師James Heaney本周將該公司的目標價由655美元上調至780美元。

（綜合報道）

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