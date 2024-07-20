Tesla加州銷量連跌3季 股價早段跌逾3%

當地市場份額降至53.4%

綜合今年上半年，Tesla在加州電動車市場的份額降至53.4%，較去年同期的64.6%顯著下跌。加州為Tesla的總收入貢獻12％。

彭博社指出，由於Tesla的電動車型相對較舊，其他車廠的新車型對Tesla構成競爭威脅。福特（美：F）、現代汽車（韓：005380）和Rivian（美：RIVN）等，在加州的電動車市場份額也有所提升。整體來說，電動車約佔加州汽車銷量的五分之一，而加州則佔全美電動車銷量的三分之一。

加州除了是美國最大的電動車市場，也是自由派的重要陣地。Tesla行政總裁馬斯克近期言論趨於保守，並多次抨擊加州施政，可能影響到Tesla在當地的銷情。馬斯克本周更表示，將會把旗下X Corp.及SpaceX的總部，由加州遷往得州。遷移總部的導火線，是民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署法案，令加州成為美國首個禁止教師通知家長有關學生性傾向及性別認同變化的州份。馬斯克在其社交平台X表示，這是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，指加州這項新法例，以及「此前攻擊家庭和企業的許多法律」，促使其決定搬遷總部。

（綜合報道）

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