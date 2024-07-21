死機事件拖累 微軟市值被蘋果超前 科網股普遍挫 美三大指數跌1%

歐洲股市普遍回落，德國DAX指數收報18,171點，跌1%，法國CAC40指數收報7534點，跌0.69%，英國富時100指數跌0.6%，收報8155點。

CrowdStrike挫逾一成 獲Cathie Wood增持

CrowdStrike股價曾跌最多15.4%，收報304.96美元，跌11.1%，見11周新低，市場估計行政總裁George Kurtz所持股份帳面蒸發約4260萬美元，但該股今年以來累升約23.5%。

所謂人棄我取，「科技股女股神」、方舟投資管理（ARK）創辦人Cathie Wood卻於上周五購入CrowdStrike約3.86萬股，價值約1324萬美元，並增持軟件開發平台GitLab Inc（美：GTLB）約3.86萬股，價值超過200萬美元。GitLab逆市升約1%，至53.57美元。

微軟曾低見432美元

微軟股價一度低見432美元，跌約1.9%，及後跌幅收窄，收市微跌0.74%，報437.11美元，但市值降至約3.25萬億美元，蘋果卻逆市升0.06%，至224.31美元，市值升至約3.44萬億美元，成功取代微軟成為全球市值最大股份。

多隻重磅科技股走低，英特爾（美：INTC）跌5.42%，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌2.61%，而部分生產線受死機影響而停產的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）跌4%。但facebook母公司Meta（美：META）升0.2%，Google母公司Alphabet（美：GOOG）升0.09%。

達美聯航逆市齊升

受死機影響重災區之一的航空股表現各異，達美航空（美：DAL）和聯合航空（美：UAL）陸續恢復航班飛行，股價逆市分別升1.16%和3.32%，但美國航空（美：AAL）跌約0.38%，未受事件影響的西南航空（美：LUV）跌約0.84%。

明報記者