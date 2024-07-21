多行業因微軟死機癱瘓 險企或面臨大量索賠

高盛：影響不足8小時 助限制承保商風險

保險經紀公司達信（Marsh）美加網絡業務負責人Meredith Schnur稱，超過75名客戶發出潛在索賠通知，受影響客戶主要是CrowdStrike用戶。旅遊保險公司InsureMyTrip預計，旅遊保險理賠將增加，大部分來自旅遊延誤和錯過轉機。評級機構DBRS Morningstar保險主管Marcos Alvarez稱，並非所有網絡保險涵蓋業務中斷，此類保險須額外付費單獨購買。

高盛分析師表示，網絡中斷如非由網絡攻擊造成，受影響不足8小時，有助限制承保商英國Beazley於潛在業務中斷損失所承擔的風險。

英美險企股價明顯下跌

於上周五，商業保險公司W.R. Berkley Corporation（美：WRB）跌約8.3%，Travelers Companies （美：TRV）跌約7.76%，美國國際集團（美：AIG）跌4.66%。Beazley及Hiscox分跌3.78%和1.75%。