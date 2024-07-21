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多行業因微軟死機癱瘓 險企或面臨大量索賠

標籤：經濟

【明報專訊】CrowdStrike（美：CRWD）軟件更新觸發全球航空、零售以至金融等行業癱瘓，保險公司可能面臨大量業務中斷及旅遊保險索賠個案，網絡保險風險平台CyberWrite首席執行官Nir Perry預測，事件造成的經濟損失可能高達數以百億美元，或引發保險災難。事件亦可能導致對CrowdStrike和微軟（美：MSFT）提出索償訴訟。

高盛：影響不足8小時 助限制承保商風險

保險經紀公司達信（Marsh）美加網絡業務負責人Meredith Schnur稱，超過75名客戶發出潛在索賠通知，受影響客戶主要是CrowdStrike用戶。旅遊保險公司InsureMyTrip預計，旅遊保險理賠將增加，大部分來自旅遊延誤和錯過轉機。評級機構DBRS Morningstar保險主管Marcos Alvarez稱，並非所有網絡保險涵蓋業務中斷，此類保險須額外付費單獨購買。

高盛分析師表示，網絡中斷如非由網絡攻擊造成，受影響不足8小時，有助限制承保商英國Beazley於潛在業務中斷損失所承擔的風險。

英美險企股價明顯下跌

於上周五，商業保險公司W.R. Berkley Corporation（美：WRB）跌約8.3%，Travelers Companies （美：TRV）跌約7.76%，美國國際集團（美：AIG）跌4.66%。Beazley及Hiscox分跌3.78%和1.75%。