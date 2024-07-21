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歐盟擬對華生物柴油加徵關稅

標籤：經濟

【明報專訊】歐盟公布反傾銷調查，認為中國以不公平手段平價在歐洲銷售生物柴油，因此決定加徵臨時關稅，最低12.8%，最高為36.4%，為期5年。當中煤氣（0003）有份投資的怡斯萊（EcoCeres）亦受影響，需付最低加徵稅率。該公司目前在內地設廠，主力面向歐洲航空公司銷售，但正部署在馬來西亞設廠。

煤氣有份投資怡斯萊 需付稅12.8%

歐盟根據收到投訴，着手對來自中國的生物柴油價格上展開不公平競爭的指控，並影響到當地勞工就業方面着手調查。歐洲生物柴油局（EBB）主席Dickson Posnett表示，他們在面對進口中國製的產品的不公平競爭維時甚長，已受影響，因此對歐盟出手採取行動感到高興。但是該局對歐盟未有將可持續航空燃油（SAF）納入反傾銷措施極度關注，並呼籲當局列入為高度優先處理事項。此前EBB在7月初指出，中國製的產品在歐洲市場造成的影響，導致雪佛龍環保能源要求德國廠房員工放無薪假，蜆殼叫停在荷蘭建生物燃料廠，要求當局採取緊急行動。

今次臨時加徵關稅，包括怡斯萊、浙江嘉澳環保（滬：603822）及卓越新能（滬：688196）等，被加徵關稅稅率分別為12.8%、36.4%及25.4%。怡斯萊面對的加徵稅率最低，現時煤氣在怡斯萊持股43.9%，有效持股及投票權達44.2%。