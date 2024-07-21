旗下對冲基金近年報捷 趁機推新基金改善估值

基金英荷上市 近10年累計回報率2.6倍

阿克曼旗下封閉式基金Pershing Square Holdings以英國為基地，近10年累計回報率高達2.58倍，疫情以來業績尤其突出，於2019年回報率達58%，2020年為高峰，回報率高達70%，而2021年及去年均達27%；2022年受宏觀市場影響，損手約9%，但表現仍較大市好。

《金融時報》評論，Pershing Square Holdings雖在英國、荷蘭上市，但估值一直偏低，今次阿克曼多番強調新基金估值會因其名氣而有溢價，是希望為潛在投資者釋除疑慮，不用擔心掛牌後估值同樣過低。該報引述一名與阿克曼關係密切的人士稱，Pershing Square Holdings在歐洲的價格折扣於最近數月消失，主要歸功於阿克曼過去一年在網上增加曝光。

阿克曼今次宣傳新基金時表示，自旗下對冲基金Pershing Square Capital Management於20年前成立以來，每年回報率達16.5%，若籌備上市的Pershing Square USA於同期運作，回報率可達19.4%，有望每年跑贏標普500指數9.3個百分點，惟他未有保證往後有強勁的雙位數增長，只稱會與其資深團隊盡力為之。

（企業地球村）