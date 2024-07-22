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金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討

標籤：經濟

【明報專訊】現時主板新股上市，按盈利測試準則，除須符合最近一年盈利最少3500萬元外，亦要達到最低市值5億元要求，即引伸歷史市盈率（PE）為14.3倍。惟有統計指出，過去兩年半主板上市公司所在的16個行業中，有13個行業的平均歷史市盈率都低於14.3倍。香港資本市場專業人員協會及上市公司商會認為，鑑於現時市况低迷及很多行業PE較低，令上市申請人就算達到最低盈利要求，都未能滿足最低市值要求，建議港交所（0388）檢討已符合盈利要求申請人的最低市值要求，以提升本港新股市場競爭力。港交所就回應，會定期檢視有關規定，以回應市場的發展狀况。

明報記者 梁慧雯

港交所於2018年2月，將主板新股上市時的預期最低市值要求，由2億元增加至5億元。其後於2022年1月，按盈利測試準則，將主板上市申請人的盈利要求，由5000萬元提高至8000萬元，當中最近一年盈利要求亦提高至最少3500萬元（見表）。

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠以個人身分撰文指出，市盈率會按市况不斷變化，受外在環境、主觀因素等左右，非公司可控制，即使符合盈利要求的申請人，在低市盈率市場環境或行業下，仍有可能未能滿足上市條件。

多個交易所若盈利達標 沒市值要求

他根據市場數據所作的統計顯示，由2022年1月1日至2024年6月5日期間，在主板上市的16個行業分類中，有13個的平均歷史市盈率是低於14.3倍。而在今年6月5日，在16個行業中，亦有8個是低於14.3倍；當中房地產、工業產品、服務及能源類行業，平均歷史市盈率較低，由11.9倍至13.1倍不等。意味有關行業的公司，就算盈利達3500萬元，都未能滿足最低市值要求，需要更高盈利，才能滿足市值要求，認為這樣並不公平。

上市公司商會：現逾14倍PE上市難獲垂青

他又指出，全球很多主要市場，新上市要求都集中在財務表現如盈利要求及營運條件等，沒有最低市值要求。其中紐約交易所、上海及深圳交易所，如若干盈利要求符合，不設最低市值要求。納斯達克就採分級制，有不同財務表現指標，讓有強收入或現金流公司，不用符合最低市值要求。

他建議港交所提高彈性，發行人如符合財務要求，如有持續盈利、收入或現金流等，只要上市時符合最低公眾持股量，可考慮取消最低市值要求；又或可考慮向符合盈利要求的公司授予臨時豁免，並就市值要求做廣泛市場諮詢。

香港上市公司商會總幹事黃明偉亦表示，港交所2018年提高市值要求時，當時市况好，惟目前市况低迷，公司以逾14倍PE上市，根本賣不出股票，認為港交所應不時按市况檢討上市要求，考慮調低市值要求，令公司可完成集資，搞活香港新股市場。

梁定邦：交易所應與市場溝通

證監會前主席梁定邦表示，香港情况不能與其他市場直接比較，因香港只有一間交易所，但部分海外市場不只一間交易所，發行人可按其要求在不同交易所上市，故相關交易所的彈性較大。雖然美國市場在符合盈利要求下，不設最低市值要求，但美國有交易量要求，如在指定時間內不達標，可被要求退市，所以亦不能完全可比較。不過，他認同目前市况較差，若市場有聲音要求檢討最低市值，交易所應與市場溝通及諮詢。

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，市值取決於市場狀况，因此目前5億元的最低市值要求，在市場低迷期間，可能會妨礙很多公司上市。

港交所發言人指出，會繼續定期檢視有關規定，以回應市場發展狀况，為不同類型的企業提供優質的融資平台，同時保障市場質素。