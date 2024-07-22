moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

紅海危機影響 航運界料今年運費續高企

【明報專訊】以哈戰爭持續，親伊朗的也門胡塞武裝頻襲紅海船舶，大多數船公司為避險由原駛經蘇伊士運河，改道航程更長的好望角。隨航程延長令船舶與貨櫃箱未能應付需求，導致航運運費水漲船高。摩根士丹利發表報告指出，航運運力供過於求的風險逐漸顯現，料今年旺季運費將是未來3年內最高峰，行業下行周期大方向沒變。有業內人士認為只要紅海事件未完結，運費仍會繼續高企，但最終視乎市場對運費的承受力和需求量。

船舶行駛的紅海航線經蘇伊士運河前往鹿特丹港口，距離8301海量，來回航程為34日。不過，也門胡塞武裝襲擊紅海船舶，迫使船公司改道南非好望角航線，令距離增加至1.18萬海里，來回航程也增加至43日。從主要衡量航運運費的指數來看，世界貨櫃運價指數（WCI）的上海至鹿特丹運費升6.7倍至8267美元；統計全球主要8條航線的WCI綜合集裝箱運費指數亦升至近兩年高位。

新船續下水 危機後將供過於求

紅海危機令過多貨船改道整裝卸貨轉運，亦導致船舶泊靠時間拉長而在亞洲「塞港」。據航運數據公司Linerlytica上月表示，全球港口擁擠情况已達到18個月來的最高水平，其中60%的船舶停泊在亞洲。當中，船舶需要等待長達一周的時間才能靠泊新加坡港口，而正常時期只需半天。

不過，運費急升或對船公司有利。航運巨擘馬士基（Maersk）早前上調今年指引，為該公司一個月內第2次上調盈利預測，並預期今年的自由現金流至少可達10億美元，原本預期為負20億美元。東方海外（0316）營運總裁葉建平於5月股東周年大會時表示，歐美客戶有見航運時間延長，提前於次季出貨，令航運高峰由以往由7月開始提前至5月開始，預計全年平均運費升約10%。

葉提到，紅海事件完結後，因新船陸續下水，將出現供過於求的情况。事實上，大摩發表報告指出，自今年首季以來，貨櫃航運現貨價得到支撐主要由於2022至2023年期間過多的運力被紅海危機消化。該行估計，運力由2021年高峰開始至今年中旬已增加約19%，明年底將再增加10%；至於全球貿易以每年3%至4%速度增長，意味今年旺季航運現貨價或是未來兩至3年內最高峰。

船公司增設旺季附加費賺錢

香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，疫情間因供應鏈斷裂推升運費，疫情後運費理應沒機會上升，故船公司趁紅海危機在運費增設旺季附加費或要求簽更長合約，趁此機會賺取更多盈利，尤其現時進入貨運旺季。

雖然市場預期紅海危機的影響或明年開始消退，但何立基指沒人知道完結時間，只要紅海危機持續，運費會繼續高企。不過，市場對運費承受力和貨物需求量可限制運費上升空間。而隨着今年下半年以至明年將有更多新船下水，航運運力持續增加，若紅海危機結束，相信屆時運費將掉頭下跌。

明報記者 黃志偉