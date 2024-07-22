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《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制

【明報專訊】上周舉行並已閉幕的三中全會，早前審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》），昨新華社公布有關《決定》全文。於內房方面，《決定》提出，加速建立租購並舉的住房制度，取消普通住宅和非普通住宅標準，加大保障性住宅建設和供給，滿足勞工團體剛性住房需求，以及充分賦予各城市房產市場調控自主權，取消或調減房屋限購政策。

滿足一般家庭居住需求的普通住宅，通常於優惠政策方面有較多的政府支持，反之滿足高端買家住房需求的非普通住宅，政策優惠較為少。

支持長期資金入市

在金融方面，《決定》亦重申完善金融監管體系，推動金融高水平開放，穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場；推進數字人民幣研發和應用，加快建設上海國際金融中心。

同時提出發展多元股權融資，加速多層次債券市場發展，提高直接融資比重；健全投資者保護機制，促進資本市場健康穩定發展，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展，支持長期資金入市；完善大股東、實際控制人行為規範約束，以及上市公司分紅激勵約束機制；提高上市公司質量，強化上市公司監管與下市制度及開放條件下金融安全機制；又指建立統一的全口徑外債監管體系，積極參與國際金融治理。