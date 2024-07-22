往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整

在《Money Monday》上期封面故事，瑞聯銀行集團首席策略師韋立民（Norman Villamin）指即使美股短期仍有機會繼續做好，惟再大幅上升空間有限，強調投資者要分散投資；東亞銀行投資產品及顧問部首席投資策略師李振豪亦警告，美股過去一年多以來已錄得非常可觀的升幅，在美國總統大選臨近之際，牛市的「最後一里路最危險」，提防出現一些意想不到的壞消息令美股轉勢向下，在板塊配置方面，亦不要一面倒重倉受惠於人工智能（AI）的科技股。目前回看，瑞聯韋立民及東亞李振豪均準確預測美股上周走勢。

另外，東亞銀行投資產品及顧問部高級投資策略師陳偉聰在《Money Monday》上期封面故事認為，本港地產股有減派息的風險，料前周股價上升僅屬短期反彈，長期未必可以延續。本港地產股股價上周初高開後沽壓湧現，全周普遍下跌，可見陳偉聰亦測市成功。

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