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往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整

【明報專訊】美股三大指數上周初延續近月升勢再創新高後，上周中後期沽壓湧現，雖然道指全周仍維持0.72%升幅，惟標指及納指分別下跌1.97%及3.65%，均錄得近3個月最大跌幅。個股方面，受惠人工智能（AI）熱潮、去年初以來股價曾勁升的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、facebook母公司Meta（美：META）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）上周股價亦悉數下跌（見表），前四者跌幅均達4%或以上，跑輸納指。

在《Money Monday》上期封面故事，瑞聯銀行集團首席策略師韋立民（Norman Villamin）指即使美股短期仍有機會繼續做好，惟再大幅上升空間有限，強調投資者要分散投資；東亞銀行投資產品及顧問部首席投資策略師李振豪亦警告，美股過去一年多以來已錄得非常可觀的升幅，在美國總統大選臨近之際，牛市的「最後一里路最危險」，提防出現一些意想不到的壞消息令美股轉勢向下，在板塊配置方面，亦不要一面倒重倉受惠於人工智能（AI）的科技股。目前回看，瑞聯韋立民及東亞李振豪均準確預測美股上周走勢。

另外，東亞銀行投資產品及顧問部高級投資策略師陳偉聰在《Money Monday》上期封面故事認為，本港地產股有減派息的風險，料前周股價上升僅屬短期反彈，長期未必可以延續。本港地產股股價上周初高開後沽壓湧現，全周普遍下跌，可見陳偉聰亦測市成功。

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[封面故事]