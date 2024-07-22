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港大型地產商債風險回報率不俗可吼

【明報專訊】市場亦有企業債券可選擇，投資者雖承受企業無法支付本息的風險，卻能賺取高於美國國債利率的信用利差（credit spread）。陳家朗表示，本港大型地產商債券信用利差受內房企業影響，加上地產市道疲弱、負面新聞較多，不過它們持有大量資產，財務透明度高，該行認為可提供不錯的風險回報率，美國國債以外可考慮配置以提高收益。

企業債券需關注企業還款能力，陳家朗表示可分析企業盈利能力、現金儲備，以及信貸評級、銀行信貸額度等融資能力。他認為大型銀行二級資本（T2）債券亦可考慮，現時孳息率可達6厘至7厘，設有到期時間，即使在2023年瑞信發行T2債亦沒有被減記。不過對於追求低風險投資者，現時優質企業債的信用利差為近年低位，可以低至0.5厘，相對國債的額外吸引力有限。企業債券基金分散投資於不同企業債券，可降個別企業違約的風險，陳家朗指出，基金需買入新債替換持倉的到期債券，投資者最終回報會較低。不過直接持有企業債券投資門檻較高，非專業投資者在該行最低投資額通常為20萬美元，部分為10萬美元，交易費用方面，經該行買入企業債券為投資金額的0.35%，較美國國債和存款證的0.1%為高。

可考慮存款證 收益率高過美國債

除了美元債券，投資者亦可考慮存款證，陳家朗指新發行存款證收益率一般較同期美國國債高0.3至0.4厘，但存款證沒有評級而且流動性較低，一般會購買銀行新發行的存款證。投資門檻視乎個別發行銀行，由5萬至10萬美元不等，高於美國國債的1000美元。需要注意的是，債券或存款證均為投資工具，不會如同銀行定期存款，受存款保障計劃保障。