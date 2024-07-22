永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源

擁更大談判權

伍尚修是永隆銀行創辦人伍宜孫家族的第三代，2008年家族出售永隆銀行後成立了單一家族辦公室。去年，伍尚修與相識多年的世交、大正資本首席投資官陳惠仁（Ronald）共同創立了「聯盟」，現時共有5名來自不同家族的合伙人加入，各有所長，專注於不同領域，例如教育、房地產、媒體等。伍尚修指未來亦希望有更多有不同專長、來自中外的家族成員加入聯盟。

陳惠仁稱，「聯盟」亦有為其他有意成立家族辦公室、或遺產執行人提供顧問服務，從而收取諮詢費。每位合伙人均是家族顧問，另一方面，聯盟亦有作投資，但不直接參與，而是會通過陳惠仁名下的大正資本（持牌機構）進行投資，後者收取的佣金率較私人銀行低十幾至二十點子。惟陳強調，成立「聯盟」的初衷更多是在幫助世交家族傳承，而非投資，主要交流家族傳承、慈善事業、家族治理等。

另外，陳惠仁認為香港及新加坡兩地各有優勢，若情况許可可同時在兩地建立家族辦公室，以享更大稅務優惠。而香港方便佈局北亞洲市場，新加坡則連接東南亞市場，資源各不同。