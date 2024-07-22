動力外骨骼研究 早在1960年代開始

雷霆研究的「安全衣外骨骼」，其實屬廣義「外骨骼機械人」，只是功能局限於腰部，並沒有手腳等其他部分。「外骨骼機械人」又稱「機械外骨骼」、「動力外骨骼」，其研究早在1960年代開始，最初主要是設計來供軍人和癱瘓者使用。後來才逐漸考慮到讓工人使用，減低疲勞和工傷風險。

雷霆表示，「外骨骼機械人」主要有氣動、液壓及電機驅動三種。三者各有優缺點。其中，由電機驅動的「外骨骼機械人」的設計最靈活，輸出力度最自由，可以控制得非常精準。在這些方面，氣動和液壓驅動的「外骨骼機械人」就遜色得多，只能靠一些間接方法調控輸出力度。不過，以功率重量比來說，氣動和液壓驅動的「外骨骼機械人」比電機驅動的「外骨骼機械人」高得多。

至於他研發的「安全衣外骨骼」採用氣動設計，不採用電機驅動，主要考慮到電機驅動的製造成本很難大幅下降。現時，「安全衣外骨骼」只能在工人彎腰搬運重物時輔助腰部出力。他考慮，將來再研發一個可以輔助膝蓋出力、以減少膝蓋受傷的新型號，但預料在設計上會有一些困難。

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