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暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡

【明報專訊】即將於暑假一家大小外遊，要減低外遊開支，除於出遊前留意目的地外幣匯價逢低吸納外，還可透過選擇提供較高海外簽帳回贈的信用卡，惟要留意現金回贈上限及優惠條款。

明報記者 劉敬華

是次比較的信用卡中，若只比較外幣簽帳回贈率，以富邦白金卡較高，此卡可就海外簽帳提供最高8%回贈，但僅限於新台幣簽帳，日圓或韓圜簽帳回贈為4%，其他外幣簽帳回贈則為2%，即扣除1.95%海外簽帳手續費後，各類海外簽帳淨回贈率分別為新台幣的6.05%、日圓/韓圜的2.05%及其他外幣0.05%，較適合經常到台灣旅行或公幹的人士使用。

或針對部分外幣提供較高回贈

至於同樣可提供較高外幣簽帳回贈的恒生Travel+Visa Signature卡，也如富邦白金卡般，只針對部分外幣提供較高回贈，但可提供高回贈外幣數目較富邦白金卡多，當中更不乏港人熱門外遊地區的貨幣，目前該卡可就日本、韓國、泰國、新加坡和澳洲的外幣簽帳提供7%+FUN Dollars獎賞，並可就其他外幣簽帳提供5%+FUN Dollars獎賞，即扣除海外簽帳手續費後，淨回贈率分別為5.05%及3.05%。要留意的是，此卡的+FUN Dollars獎賞設限制，持卡人需登記2024年恒生Travel+Visa Signature卡獎賞計劃，並於每月累積合資格零售簽帳滿6000元，方可享指定地區外幣簽帳7%+FUN Dollars獎賞，其他外幣簽帳、本地餐飲簽帳及本地交通簽帳5%，而此4類簽帳合計的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

部分信用卡配合銀行的特定優惠計劃，海外簽帳回贈也可逾6%。如匯豐Visa Signature卡，假設持卡人登記以「賞世界」5倍額外「獎賞錢」設為「最紅自主獎賞」，計及簽帳基本一倍「獎賞錢」回贈，以及所有簽帳類別均可享額外1.2%「獎賞錢」回贈後，該卡的海外簽帳「獎賞錢」回贈可達3.6%，如持卡人登記成為匯豐Travel Guru會員計劃會員，自動成為該計劃的GO級旅人後，於GO級旅人會籍等級有效期內連續3個月累積簽帳8000元或以上，可解鎖額外3%「獎賞錢」回贈，屆時持卡人的海外簽帳「獎賞錢」回贈可達6.6%。即扣除海外簽帳手續費後，海外簽帳回贈可達4.65%。

還可留意部分能夠就全球食肆及網上簽帳提供較高回贈的信用卡，如信銀國際Motion信用卡，該卡可就全年食肆及網上簽帳提供6%現金回贈，海外食肆也包括在內，惟不包括酒店餐飲，意味以此卡於海外餐廳簽帳，又或於外遊前透過旅遊網站訂購機票、火車票及旅遊景點門票，也可獲得6%回贈，而目前該卡迎新禮品可選發卡首3個月外幣簽帳10%現金回贈，但要留意此迎新優惠的現金回贈上限為1000元。

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