moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略

【明報專訊】恒指上周累瀉875點，跌幅達4.8%，周五收報17,417點，連250天線約17,476點也失守。港股走軟，因受到內外夾擊，先說「內」，內地上周初公布第二季GDP增長4.7%，遜預期，而民企、個人消費和政府支出皆放緩，大市因而受拖累。

至於「外」，特朗普遇刺後，於今年11月美國總統大選勝算增加，往後中美關係或更緊張，貿易戰可能進一步升級，相信本港難獨善其身，故恒指近日續往下沉。最慘情的是，連本來抗跌力強的「中特估」亦回吐，資金有流走迹象，短線先觀望能否守得住萬七關口，如部署反彈，宜採取候低吸納的保守策略。

不過，上周閉幕的三中全會，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，為往後政策訂下明確方向，現只等待具體刺激措施出台，戰友又不用過分悲觀。法興環球市場大中華經濟師林凱祺認為，三中全會提出的中長期政策大方向符合預期，指該行仍然維持中國股市在亞洲（不包括日本）股市配置上的「超配」評級，特別看好「中特估」相關國企，她會在今期封面故事詳細講解，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]