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摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974

【明報專訊】騰訊（0700）將於8月中公布中期業績，據彭博綜合市場分析，次季經調整盈利料按年升30%。在內地遊戲業務支持下，騰訊第三季盈利增長勢頭可望維持，全年盈利增長或有雙位數增速。輪證資金流方面，投資者傾向部署騰訊博反彈，尤其是騰訊股價接連跌穿380元及370元水平時，好倉資金流入趨積極。截至上周四，騰訊好倉連續4日錄資金淨流入，累計逾7000萬元。

如投資者希望部署短期反彈，可留意較高槓桿產品，如騰訊購（24974），行使價472.22元，實際槓桿逾9倍，2024年12月24日到期。如擬部署追沽可留意騰訊沽（25360），行使價332.8元，實際槓桿10倍，2024年11月15日到期。

如投資者看好騰訊中線走勢，不妨可留意長年期輪證產品，當中騰訊購（16610），行使價420.2，實際槓桿近4倍，特點是時間值損耗甚低，每日僅約0.2%。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]