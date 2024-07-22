陳永傑：美經濟料向下 減息機會增

大部分聯儲局成員認為，經濟增長逐步降溫，擔心低收入家庭的消費需求受到壓抑。少數幾名成員相信，如果勞動力市場或消費者需求疲軟，失業率可能會上升。

美國5月工廠訂單按月減少0.5%，市場預期增加0.2%。筆者覺得這也不是一個好數據。5月扣除運輸的工廠訂單按月下跌0.7%，5月扣除飛機的非國防資本耐用品訂單修正後維持按月減少0.6%。

現時美國經濟不錯，但要知現在是美國總統大選年，從經驗告知，這一年美國經濟比較平穩，因為在任美國總統不會容許經濟太差，以有利他爭取選票。

但大選過後，美國經濟常常變得乏力，需要新一屆總統救市。減息往往是最直接了當的救市方法，屆時投資市場的股市及樓市就會得到刺激，齊齊有比較好的表現。美國股市及樓市做好，很自然會擴散到全球其他地方的股市及樓市，形成投資於股市及樓市的投資者受惠。

美國利率的高低屬於周期性的，上升一段時間就會回落，不會只升不跌或只跌不升。股市及樓市等投資市場亦一樣，有跌有升，近年在新冠疫情和俄烏衝突之後，美國股市及樓市也曾大跌，其後收復失地。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]