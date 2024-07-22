廖偉強：地產市場還有轉機

今天，大部分餐飲業經營者仍在吐苦水，但這些老闆有沒有檢討失敗原因？有沒有檢討營運的方法是否守舊，欠缺創新元素？能否符合消費者喜好？筆者認為，經營生意「心態」是最重要的；其次是人才，須重視培訓及留住人才，最後是重視質素。筆者相信，香港優勢依然存在，香港人均的財富在全球排第三，消費力在全球中仍然算得上很強，而透過各類人才輸入計劃抵港的人數已經超過13萬；這些都足以成為經濟復蘇後盾。

樓市亦不理想，活躍度不足，令市場信心持續下降；所以，筆者認為政府可考慮一些救市措施，例如逐步放寬所有樓宇都可以做七成，甚至八成的按揭，令上車客更容易入市，業主更容易換樓；此外，亦可以考慮將最高的印花稅率大幅降至2.75%，並容許簽署樓契後才繳付印花稅；以及准許投資移民計劃當中的1000萬元投資額可以購買住宅物業等等，相信這些的措施，有助重新激活樓市。

樓市至今已累跌近三成，幸好大部分業主的按揭成數都是偏低，沒有太多負資產問題。至於新盤市場，近期雖然仍有發展商減價推盤去庫存，但減價後已見到有承接力，所以應該不會繼續出現爭相減價局面。當然，樓市能否企穩最重要還看息口走勢；觀乎近期聯儲局官員言論，美國可望在年底前啟動減息；所以，筆者認為樓市下半年值博率相當高。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]