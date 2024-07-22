布少明：購買力蠢動 二手或破悶局

筆者對此並不認同，因內地與本港政府已推出不少刺激經濟的措施，發揮效力需時，但整體樓市交投已經活躍起來，惟購買力傾向新盤。但綜觀上半年，二手成交仍較去年下半年為佳，當中細價樓無論註冊量或比率均升。資料顯示，今年第二季500萬元或以下二手住宅註冊量錄7123宗，較首季3975宗升約79.2%，並創近31個季度（近8年）新高，充分反映買家入市意欲依然保持積極。

新盤熱賣，令二手成交受壓。不過，近期利好接連出現，首先樓價未止跌，業主為對抗新盤低開價策略，叫價亦回軟；同時租金持續上升，暑假期間租盤渴市，令「轉租為買」變得更吸引。加上美聯儲9月減息概率升，以及日前有中小型地皮售出，不乏內地與本港大型發展商參與，相信對未來賣地及樓市後市的信心有一定支持作用。因此，不少準買家都希望搶在減息之前入市，紛紛於指標屋苑尋寶，近日二手樓量明顯上升。

總括而言，目前中細單位的需求強勁，新盤熱賣更令樓市保持活力，長遠可帶動整體住宅物業成交，樓市有望維持健康。然而，假如要樓市進一步反彈，相信「息口」是左右未來樓市的最重要因素。利率回落之日，亦是市場再向上「進擊」之時。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]