馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增

今年第二季全港二手住宅（包括二手私人住宅及公營房屋）註冊量錄13,295宗，按季增加約74.2%。據本行資料研究部綜合土地註冊處買賣註冊登記個案並將全港劃分為130分區分析，第二季共有125區註冊量按季上升，即宗數增加的地區比率達96.2%。若以次季10個二手住宅註冊量最多的區份計算，註冊量悉數按季增加，屯門市中心錄537宗登記居首，宗數按季增加約43.6%；元朗市中心宗數升近八成至372宗，排名第二；荃灣市中心錄354宗緊隨其後，按季亦升約65.4%。

不過，樓價未有跟隨註冊量明顯上升，研究數字顯示，在最活躍的10區中，呎價按季「三升七跌」。當中將軍澳市中心平均實用呎價升幅最大，按季升約4.8%；平均實用呎價跌幅得最多的是康城，按季跌6.9%；註冊量居首兩名的屯門市中心及元朗市中心，呎價分別跌約4.4%及約4.2%，反映二手市場「量升價跌」。

今年新盤頻頻以低價優惠競爭，變相令二手樓價復蘇步伐受限制，除非業主願意擴大議幅，否則短期內二手交投亦會受壓。除非美國下半年減息步伐超出市場預期，吸引資金加快流入樓市，屆時市場信心將會轉向增加，相信本港樓市經過一輪喘息後，樓價亦有望止跌回穩。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]