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人行全方位減息放水 支持經濟 上午降逆回購LPR利率 下午調低SLF

標籤：經濟

【明報專訊】人行昨早公布下調7天期逆回購利率0.1厘（10基點）至1.7厘，而隨後公布的1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）亦同樣下調0.1厘至3.35厘及3.85厘，分別為去年8月和今年2月以來首次下調，亦是首次由逆回購帶動LPR下調。高盛中國經濟學家王立升表示，人行本月減息早於市場原預期的9月美國減息之後，上周在三中全會公告中，特別提及「要實現全年經濟社會發展目標」，認為是次減息是呼應領導人短期更着重經濟增長，該行預期今年第四季逆回購利率將再下調0.1厘，並在本季降低存款準備金率0.25個百分點。

明報記者 歐陽偉昉

至昨日下午，人行亦公布將以往被視為利率走廊上行區間：常備借貸便利（SLF）利率各期限利率下調0.1厘。人行表示，下調逆回購操作利率為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力度。官媒《中國證券報》引述接近人行人士表示，第二季內地經濟增長較首季放緩，人行果斷降息，展現貨幣政策呵護經濟回升的決心。政策利率下調，料將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱負向循環。

本月MLF息不變 反映利率調控機制轉變

本月MLF（中期借貸便利）利率沒有變動，是次LPR下調亦標誌着利率調控機制的轉變，人民銀行行長潘功勝上月曾指出，逆回購利率已基本上擔當央行短期操作政策利率功能，政策工具利率可淡化政策利率色彩。人行昨日公布，逆回購操作已調整為「固定利率、數量招標」，接近人行人士指出，以往逆回購利率通過市場招標定價，由於逆回購已基本承擔主要政策利率功能，新機制明示操作利率，提升利率權威性、穩定市場預期。

王立升指出，過去MLF和逆回購皆為政策利率，現時人行理順利率傳導機制，培養逆回購利率作為核心政策利率，未來減息將由逆回購利率開始，影響LPR再到最終銀行貸款利率。他指疫情過後房產市場疲弱、民間信貸需求減，令過去注入資金傳導刺激經濟的效果削弱，人行政策關注由信貸數量增長，轉至市場利率指標，未來政策利率向市場傳導機制將仍有提升空間。

官媒：非打開長債息下行空間

人行意外減息令人民幣走貶，截至昨傍晚6時半，人民幣在岸價跌36點子（1元等於1萬點），報7.2731，離岸價下跌73點子至7.2926。人行昨日公布，為增加可交易債券規模，MLF參與機構若有出售中長期債券需求，本月起可申請階段性減免MLF質押品，料有助沽出債券減緩債息下跌。官媒引述業內人士指出，昨日逆回購利率下調不等於打開長債收益率下行空間，近期長債息跌已包含是次減息預期，甚至明顯超調，人行亦會在必要時借入並沽出國債，「有決心、有措施穩定市場預期」。

王立升則指出，美國總統熱門候選人特朗普曾表示，考慮對所有中國進口商品徵收60%關稅，將對人民幣匯率有很大影響，約為2018年關稅的3倍，該行對人民幣匯率預期較為審慎，預期未來3個月將跌至7.3，未來12個月更見7.4。