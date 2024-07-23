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港股升218點收復牛熊線 成交不足千億

標籤：經濟

【明報專訊】內地三中全會聲明強調開放改革，鞏固提升香港國際金融中心地位，加上人行全方位放水，同時下調7月LPR（貸款市場報價利率）及逆回購等利率，支持港股先跌後反彈，午後最多升逾270點，收報17,635點，升218點，但反彈市成交再度縮減至不足千億元。科指跑贏大市，升逾2%，惟北水淨流入就縮減至不足37億元。

北水淨流入36.9億 減四成

恒指高開47點後，曾倒跌103點，低見17,313點，見近3個月低位，午後最多升275點，高見17,693，最終收報17,635，升穿100天線（現處約17,585點），以及俗稱牛熊線的250天線（現處約17,469點）。國指升1.4%；科指升2.1%。

大市成交934億元，較上日減少8.4%。北水淨流入36.9億元，較上日減少39.7%，為連續第3日流入。北水淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨買12.86億元；其次是騰訊控股（0700），淨買10.11億元。北水淨賣出最多的個股是美團（3690），淨沽3.23億元。

ATMXJ全線做好，小米（1810）預告推跑車型新電動車，並料提前於11月達成交付10萬輛電動車目標，股價升4.2%；美團升3.2%；騰訊升2.5%；阿里巴巴（9988）及京東（9618）升1.3%。

分析料恒指17300點至18300點上落

內銀股普遍反彈，建行（0939）、農行（1288）升1.5%；工行（1398）及中行（3988）升不足1％。藍籌內房股就個別發展，中海外（0688）跌0.6％，龍湖（0960）升0.5％。內地餐飲股逆市下跌，九毛九（9922）跌10.3%；奈雪的茶（2150）挫4.6%；呷哺呷哺（0520）挫3.7%。

獨立股評人熊麗萍表示，三中全會稱要鞏固提升香港國際金融中心地位、支持香港打造國際高端人才集聚高地，政策支持度清晰，除非市場出現「黑天鵝」事件，預期恒指在17,300點至18,300點之間上落。不過，目前牛證重貨區在17,000點至17,300點，若市場有少許負面消息，不排除借勢向下，殺牛證不出為奇。