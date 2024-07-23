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高盛料內房未見底 下半年續放寬房策

標籤：經濟

【明報專訊】上周內地三中全會閉幕，會議主要決定未來5至10年的中長期經濟策略，市場普遍預期短期經濟刺激措施會在月底的政治局會議公布。高盛中國經濟學家王立升表示，今年上半年內地經濟有出口帶動，但明年面對關稅風險，需為日後寬鬆政策留有空間，預期今年當局續會溫和寬鬆房地產和財政政策。

明年出口或面對關稅風險

因應第二季GDP低於預期，高盛將今年內地GDP增長預期下調0.1個百分點至4.9%。王立升表示，今年上半年內地經濟復蘇表現分化，出口成為增長引擎，不過房地產市場則尚未見底，明年出口或受地緣政治因素影響，預期明年經濟增長降至4.3%。

房地產過去最多佔內地GDP達三成，但最近兩三年不少房地產指標已較高峰時下跌一半，拖累內地經濟增長。王立升表示，即使今年推出降低首付比例、取消房貸利率下限等「517新政」，新房銷售在疫後報復式需求釋放後持續疲弱，未來數年房地產市場在低位企穩前，將繼續拖累GDP增長，但相關影響會逐漸減少。

4月內地推出吸收現有房產庫存作為保障性住房，不過王立升指相關政策規模和執行效率皆不及預期，據該行計算要將一二線城市房地產庫存周期，重新降回2018年底的健康水平，約需3.2萬億元（人民幣，下同），但現時人民銀行僅有推出3000億元再貸款，來帶動5000億元銀行貸款以支持房地產。

另外，當局亦要求地方國企收購房產庫存時，不得成為日後的不良資產，因此國企會要求調低收購價格，但同時房地產開發商和地方銀行不希望因此引起房價下調，單靠地方政府溝通協調令政策效率較低。王立升預期在下階段房地產寬鬆，除了再降低按揭利率，也會增加去庫存資金和提供更清晰的自上而下執行機制，而中央政府會增加槓桿，透過轉移支付幫助地方政府化解債務和房地產相關餘下風險。