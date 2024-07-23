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彭博：中國ETF「三中」吸資勁 料國家隊入市

標籤：經濟

【明報專訊】據彭博整理中國主要寬基ETF（跟蹤規模指數的ETF產品）的季度報告數據，顯示其資金流入於上周創歷史新高，或反映國家主權基金（俗稱「國家隊」）在三中全會召開期間及結束後進場維穩。

8隻ETF流入320億人幣 升15倍

報道指出，追蹤滬深300、中證1000及其他主要指數的8隻ETF資金流入約320億元（人民幣，下同），較過去一年每周平均水平多15倍。三中全會結束後隔日買盤為5日以來最大，報道認為意味中央有意防止股市下跌拖累會議結束後的情緒。據彭博以收盤價計算，「國家隊」中央匯金投資在次季向6隻中國主要寬基ETF購買了至少290億元；至於另外兩隻ETF因「國家隊」持有比例不足20%而未披露其申購金額。

彭博整合華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF等6隻ETF季報表示，持有基金佔有率比例達到或超過20%的機構累計淨申購佔有率在第二季達逾96億份；若以季末的淨值計算，累計淨申購金額約294億元。彭博數據又顯示，上周華泰柏瑞滬深300ETF獲得資金流入近223億元，為紀錄最大單周淨流入；易方達滬深300ETF也創下紀錄單周最大流入。雖然季報不披露持倉機構具體名稱，但根據去年上述ETF基金的年報，持有已發行基金單位超過20%以上的機構僅有中央匯金。

早於上月底曾有「國家隊」官宣入市撐港股，國務院國資委旗下國新投資認購港股通央企紅利交易所買賣基金（ETF），表明堅定看好港股上市央企。當日消息帶動恒生指數重上萬八點水平，更一口氣重上50天、10天及20天線。