正利造市3被告囚最多80月 歷來最重 證監：尋求還原交易 短期或再有其他執法行動

明報記者 陳偉燊

今次案件3名被告為薛伊琪、林穎琪及譚焯衡。控罪指三人於2016年3月29日至2016年9月7日，在持續超過5個月，與案中主腦孫文、何銘軒及其他身分不詳人士一同串謀進行一項複雜的操縱市場計劃。期間股價由當年3月招股價0.283元，持續急升至7月盤中高見5.98元，累升20倍後高位急瀉。在156個相關人士控制的帳戶內，以人為方式提高正利控股的成交量，造成股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，獲取超過1.24億元非法利潤。

游官於判刑時稱，本案的串謀行為經過周密和精心策劃，經考慮多個判刑案例，並考慮到有關串謀行為和虛假交易的規模、複雜性和國際元素，以及維護香港作為國際金融中心的廉潔穩健的重要性，認為最重要是發揮阻嚇作用和作出處罰。高院最終對薜、譚判囚6年8個月（80個月），林則判刑4年4個月（52個月）。

法官：判刑須具阻嚇 維護金融中心廉潔

同時證監會正根據《證券及期貨條例》第213條尋求法院向多家本地和海外法團及人士，包括被判監3人作出命令，飭令他們交出涉及案件所得利潤以及還原至交易發生前的狀况。證監會就此取得臨時強制令凍結不多於1.249億元資產，金額相當於該操縱計劃的交易所產生利潤。

證監：決心打擊市場操縱

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，今次判決向市場釋出強力而清晰的信息，反映該會不會容忍任何更多持續性的市場失當行為，並決心打擊任何形式的市場操縱行為，以保護投資者和香港證券市場的可信度。他還強調，一直密切關注市場上的類似違法行為，未來會繼續就其他市場操縱個案執法，短期內或會再有執法行動。該會亦對中國證監會、香港廉政公署、新加坡金融管理局、加拿大安大略證券委員會、新加坡警察部隊、英國金融行為監管局和美國證交會在案中提供協助，作出致謝。