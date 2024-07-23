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李惟宏籲降股票印花稅 單邊收0.05%

【明報專訊】政府近期就《施政報告》作諮詢，立法會金融服務界議員李惟宏表示，已就本港金融及經濟發展向政府提交一系列建議（見表），當中建議內容包括優化惡劣天氣交易安排，更好地處理實體支票安排。股票印花稅方面，建議由現時的買賣雙方收0.1%，大幅下調七成半至僅向賣方收0.05%，與內地滬、深交所看齊。

冀優化打風開市支票安排

政府將於9月23日落實惡劣天氣下維持交易的安排，但李惟宏指出，現時於實行方面問題已不大，唯獨於處理實體支票安排方面「不理想」。他與業界溝通時，發現外國客戶可用手機拍攝實體支票，而外國銀行可透過手機應用程式，以遙距方式處理其交收及結算的方法。他同時建議金管局提升金融基建配套，以更靈活處理實體支票交收。

被問到會否同時建議銀行業界於惡劣天氣，正好遇上假期的極端情况下，同時建議銀行安排人手處理實體支票的交收及結算時。李惟宏回應指，惡劣天氣為突發性，建議銀行於人手方面可「行多一步」，令惡劣天氣下維持交易的安排更為完善。

至於股票印花稅方面，李惟宏提到，現時股票印花稅只是恢復至2021年的買賣雙方各收0.1%，該稅率相對環球股票市場而言，競爭力仍未算高，相信其削減印花稅的建議，可促進高頻交易及刺激市場，而業界人士普遍期待當局再度下調股票印花稅。此外，李惟宏亦作一系列的建議，如將香港發展成國際商品中心，建議在機場增設倉庫儲存貴金屬 、酒類及其他奢侈品，亦提議港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）積極研究於港成立商品交割倉。