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港CPI升1.5%高預期 煙酒漲價22%

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布，本港6月消費物價指數（CPI）按年上升1.5%，較5月的升幅（1.2%）高出0.3個百分點，亦高於市場預期的1.2%升幅，主要由於政府提供的電費補貼較去年同月減少。剔除所有政府一次性紓困措施影響，6月基本通脹率為1%，與5月持平。

外出用膳及外賣價升2.7%

主要開支項目方面，6月煙酒價格按年升幅最大，為22%，較5月增速升1.9個百分點；外出用膳及外賣價格增2.7%，較5月的3%升幅放緩；住屋開支按年增1.1%，與5月持平。雜項服務價格升2.5%，交通價格按年增1.7%，較5月2.3%升幅收窄。雜項物品及基本食品價格均按年增0.5%，電力、燃氣及水價格由5月的10.9%跌幅轉為升0.1%。耐用物品及衣履價格均按年下跌0.6%。

此外，今年上半年合計綜合消費物價指數按年上升1.6%，第二季綜合消費物價指數則按年上升1.2%。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率維持輕微，外出用膳及外賣價格錄得較快按年升幅，而基本食品價格增長輕微。能源相關項目的價格繼續顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，發言人稱，通脹在短期內應會繼續處於溫和水平。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。