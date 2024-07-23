美科技股回穩 納指早段升1% 「特朗普交易」料降溫 醫療股回落

市場評估美國總統拜登退選，並宣布支持副總統賀錦麗角逐總統競選，是否影響特朗普重掌白宮的勝算。由於前景的不確定性，令「特朗普交易」可能降溫。特朗普主張增加財政支出、提高貿易關稅，並放寬行業規管，促使此前一波「特朗普交易」推動銀行股、醫療保健股及油氣股向上，美國國債孳息率上升，以及美元轉強，儘管特朗普表示更希望美元轉弱。

巴郡沽貨 美銀早段跌逾1%

美匯指數昨日間輕微下滑，低見104.18，至晚上回升至104.4。日圓兌每美元昨最多升0.7%，高見156.29；澳元兌每美元昨高見0.67。美國國債孳息率昨晚變化不大。國際油價早段繼續下滑。

受惠「特朗普交易」的銀行股，昨早段漲跌不一。「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）上周五公布7月17日至19日期間沽出累計約值15億美元的美銀（美：BAC）股票獲利，該股早段跌逾1%。此前受「特朗普交易」推動累積頗大升幅的美國醫保集團UnitedHealth（美：UNH）和Humana（美：HUM）早段回落。

金融研究機構CreditSights的美國投資級和宏觀策略主管Zachary Griffiths指出，拜登退選的首要影響，應該是帶來更多不確定性，這通常會使市場進入避險模式。

特朗普勝算若受衝擊 市場料波動

市場可能仍要衡量賀錦麗是否有足夠號召力，挑戰特朗普在民調的領先地位。Roundhill Financial行政總裁Dave Mazza指出，若賀錦麗能迅速動員支持，並為特朗普帶來實質衝擊，那麼市場仍將持續波動。不過若特朗普繼續在民調領先，而投資者認為他勝券在握，那麼「特朗普交易」仍將持續。

倘市場認為特朗普再次當選可能性較大，市場普遍預期美元將會上漲，因為其主張的降低家庭及企業稅收，提高進口關稅，將刺激通脹和利率，從而增加美元吸引力。儘管如此，彭博商業周刊上周發布特朗普批評美元過於強勢影響出口的訪問內容後，美元兌日圓曾經轉弱。

特朗普政綱恐引發的通脹，也會影響到美國國債市場，導致交易員買入短債，沽出長債，令孳息率曲線趨陡。渣打駐紐約策略師Steven Englander表示，倘賀錦麗獲勝的機會上升，民主黨贏得眾議院選舉的機會也會隨之增加。若情况確實如此，市場對財政刺激措施的擔憂可能減弱，緩和利率和美元上升的壓力，不過現在判斷形勢發展言之過早。

（綜合報道）

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